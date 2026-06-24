Свинокомплекс за 2,5 млрд и ИИ для коров: как Воробьевский район развивает АПК

Фото: Правительство Воронежской области

На оперативном совещании в правительстве Воронежской области спикером выступил глава Воробьевского района Михаил Гордиенко. Он рассказал, как муниципалитет наращивает обороты в животноводстве, причем основной упор делается не только на крупные комплексы, но и на малые формы хозяйствования, которые в районе получают системную поддержку.

НОВЫЙ ВИТОК В ПРОИЗВОДСТВЕ СВИНИНЫ

Сейчас большая доля продукции приходится на сельхозпредприятия — около 70% молока и 93% скота в живом весе. Однако в 2021 году, когда на полную мощность вышел свинокомплекс «Краснопольский» (входит в группу «Агроэко»), запуск объекта увеличил общий объем сельхозпроизводства в районе в 6 раз. И это только начало: уже найдена площадка под вторую очередь, старт строительства — 2027 год, инвестиции — до 2,5 млрд рублей, плюс 40 рабочих мест и новый виток в производстве свинины. Чтобы прокормить такое поголовье, предприятие уже обрабатывает 13,5 тысячи гектаров земли.

Не менее активно развивается и молочное направление. Местное подразделение «Продимекса» завершает масштабную модернизацию комплекса почти за 650 млн рублей. Построены два современных корпуса для дойного стада, монтируется доильный зал. После запуска здесь внедрят систему управления с элементами искусственного интеллекта, а маточное поголовье вырастет с 800 до 1000 коров.

фото: Правительство Воронежской области

Но главная гордость Воробьевского района, по словам Михаила Гордиенко, — это фермеры. На территории работают 56 КФХ, 29 из которых заняты в животноводстве, причем для 15 - это основной бизнес. Есть и уникальные хозяйства: одно специализируется на разведении орловских рысаков, другое при помощи грантов создало пасеку до 200 пчелосемей и планирует выйти на 500.

К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ — КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Такой успех стал возможен благодаря продуманной муниципальной политике. Воробьевский район последовательно отдает приоритет в распределении земли тем, кто занимается скотом, что позволило укрепить кормовую базу и устойчивость ферм. Администрация активно возвращает в оборот заброшенные участки, предоставляя их под пастбища, и сохраняет символическую арендную плату за сенокосы.

Кроме того, отдел сельского хозяйства взял на себя сопровождение: помогает оформлять гранты и субсидии. На сегодня фермеры района получили уже 31 грант, а в текущем году на поддержку молочного и мясного скотоводства предусмотрено более 6 млн рублей.

Подводя черту, зампред правительства Данил Кустов подчеркнул: опыт Воробьевского района — наглядный пример того, как можно эффективно и комплексно подходить к развитию сельских территорий.