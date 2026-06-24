Воронежская область вошла в топ-10 инвестиционного рейтинга России

Фото: Правительство Воронежской области

На оперативном совещании в Правительстве Воронежской области одним из ключевых вопросов стало подведение итогов участия региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата. С основным докладом перед коллегами выступила глава регионального Минэкономразвития Людмила Запорожцева.

Она напомнила, что свежие данные рейтинга были обнародованы в рамках Петербургского международного экономического форума. Согласно финальным оценкам, Воронежская область закрепилась в десятке сильнейших, расположившись на 10-й строчке (годом ранее субъект занимал 7-е место). При этом в масштабах Центрального федерального округа регион поднялся на 7-ю позицию среди 18 территорий.

Методология исследования охватывала 88 критериев (в прошлом году их было 82). Эксперты оценивали оперативность регистрации прав собственности, выдачу строительных разрешений, скорость технологического присоединения к сетям (электро-, газо- и водоснабжение), доступность господдержки, кадровое обеспечение, развитие конкуренции, а также состояние инновационной и финансовой инфраструктуры.

Фото: Правительство Воронежской области

Министр отметила позитивную тенденцию: количество показателей, попавших в высшие категории «А» и «В», увеличилось с 39 до 49. Это прямое свидетельство того, что системная работа по улучшению делового климата дает ощутимые плоды.

На протяжении всего года областное Правительство вело активную работу по всем направлениям Национального рейтинга. Под председательством губернатора регулярно проходили стратегические сессии, а также выполнялся комплекс мероприятий в рамках партнерского соглашения с Агентством стратегических инициатив. Важной частью процесса стало усиление диалога с предпринимательским сообществом.

В то же время Людмила Запорожцева обратила внимание на сохраняющиеся сложности с подключением к инженерной инфраструктуре — эти параметры пока сдерживают движение региона вверх. Для исправления ситуации уже подготовлен и согласован с федеральным Минэкономразвития детальный план действий. Одной из приоритетных задач названа активизация работы муниципальных властей.

Подводя итог обсуждения, первый заместитель председателя Правительства Данил Кустов акцентировал: участие в рейтинге — это не самоцель, а объективный индикатор качества управления, который оценивается на федеральном уровне. Он назвал 10-е место среди 85 субъектов достойным результатом, однако напомнил о поручении главы региона Александра Гусева: войти в пятерку лучших субъектов РФ.

- Для достижения этой цели нам необходимо детально проанализировать показатели, которые сегодня находятся в так называемой красной зоне, и выработать совместно с министерством экономического развития конкретные практические решения по их улучшению. Особое внимание прошу уделить этому вопросу курирующих заместителей председателя Правительства и руководителей профильных направлений, - резюмировал Данил Кустов.