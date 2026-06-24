На заправках Воронежа Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях по всей стране по-прежнему разгоняют тему нехватки бензина, в воронежских пабликах тоже встречаются жалобы на очереди на заправках. «Комсомолка» проанализировала ситуацию с топливом в Воронежской области на сегодняшний момент.

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ ВОРОНЕЖЕ НА 24 ИЮНЯ 2026

В целом, воронежские водители не оставили свои автомобили в гаражах из-за того, что их нечем заправить: в городе по-прежнему огромное количество машин, и наблюдается повышенный автотрафик.

На отдельных воронежских заправках встречаются небольшие очереди. И на некоторых АЗС топливо не отпускают в канистры, а только в бак.

Фактически, водители сами создают ажиотаж, беря бензин «про запас», хотя бака хватает на неделю. Собственно это и становится проблемой искусственного дефицита.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ БЕНЗИНА

Из-за этого некоторые АЗС сами пытаются бороться с избыточным спросом, вводя ограничения: в городе одному автомобилю отпускается не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизельного топлива, а на трассе в регионе - 30 и 200 литров соответственно.

На заправках Воронежа Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ЕСТЬ ЛИ ТОПЛИВО НА ЗАПРАВКАХ, ЦЕНА

На утро 24 июня, по данным облправительства, бензин марки АИ 92, АИ 95 и дизельное топливо имеются в наличии на большинстве автозаправочных станций (более 80%). Всего мониторинг ведется примерно по 200 АЗС. На всех видах АЗС оставляют резервный запас топлива для специальных служб. В остальном - решают проблемы с логистикой.

- По данным представителей двух крупнейших федеральных сетей, проблемы с наличием топлива на конкретных АЗС носят временный характер. Объясняются они по-прежнему ажиотажным спросом и в ряде случаев - проблемами с логистикой. Последний вопрос уже в стадии решения - на часть АЗС, где возникали проблемы с популярными марками топлива, его начали завозить вечером 23 июня, - отметили в правительстве Воронежской области.

В целом цены остаются на прежнем уровне.

Сложнее ситуация с местными сетями АЗС, где введен запрет на канистры. Их представители отмечают, что вынуждены поднимать цены в связи с биржевым ростом, к тому же текущий спрос превышает возможности их логистики. Но в ближайшее время ожидается поставка топлива.