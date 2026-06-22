Современный терапевтический корпус за 2 млрд рублей построят в воронежской Россоши

Фото: Правительство Воронежской области

В ходе рабочего визита в Россошанский район зампред ГосДумы Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев осмотрели строительную площадку нового терапевтического корпуса Центральной районной больницы. Современное медучреждение площадью 11 тысяч кв. м. появится благодаря федеральному проекту модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Стоимость объекта превышает 2 млрд рублей, половину средств выделяет федеральный бюджет.

На месте будущей стройки уже работает техника, идет расчистка площадки. Корпус рассчитан на 127 коек. На первом этаже разместятся приемное отделение с инфекционным боксом и противошоковой палатой, диагностические кабинеты, компьютерный томограф, цифровой рентген и физиотерапевтическое отделение. Второй этаж займут 30 коек для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, 20 — для неврологических больных, а также кардиологическое, терапевтическое и эндоскопическое отделения, кабинеты функциональной диагностики и УЗИ. В подземном этаже расположат инженерно-технические помещения.

Фото: Правительство Воронежской области

Главный врач Марина Кравченко рассказала, что существующие корпуса ЦРБ построены еще в 1930-х годах, они территориально разобщены и не соответствуют современным стандартам.

Алексей Гордеев отметил, что здравоохранение — один из главных запросов жителей района. Он подчеркнул, что новый корпус получит самое современное оборудование. Александр Гусев и Алексей Гордеев договорились держать строительство на личном контроле, чтобы пациенты как можно быстрее почувствовали изменения.

— Сегодня запрос жителей Россошанского района предельно понятен — это качественное здравоохранение и модернизация коммунальной инфраструктуры. Именно на этих направлениях будем концентрировать усилия в ближайшие годы. Все необходимые решения уже проработаны совместно с федеральными коллегами, – подытожил губернатор.