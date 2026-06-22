Россошанский район Воронежской области получит 200 млн рублей на соцобъекты

Фото: Правительство Воронежской области

В селе Новая Калитва Россошанского района при участии заместителя председателя Государственной Думы Алексея Гордеева и губернатора Воронежской области Александра Гусева подписаны соглашения о социально-экономическом развитии муниципалитета. Общий объем финансирования превысит 200 млн рублей.

В первую очередь был утвержден протокол о реализации долгосрочного Соглашения о сотрудничестве между правительством региона, администрацией района и компанией «ДОН-АГРО». В 2025 году по программе «50 на 50» район получит 50 млн рублей от бизнеса и еще 50 млн из областного бюджета. Документ подписали губернатор Александр Гусев, председатель Совета директоров ООО УК «ДОН-АГРО» Николай Ольшанский и глава администрации Россошанского района Роман Береснев.

Как отметил глава района, программа уже доказала свою эффективность в прошлом году, когда на эти средства отремонтировали социальные объекты и обновили коммунальную инфраструктуру в местных селах.

Фото: Правительство Воронежской области

Также в присутствии Алексея Гордеева подписаны соглашения:

· с АО «Газпромбанк» — 12 млн рублей на образовательные проекты;

· с ООО УК «Продимекс АГРО» — 30 млн рублей на развитие территорий;

· с ООО «Россошанское ДРСУ № 1» — 5 млн рублей в образовательную сферу.

Алексей Гордеев подчеркнул, что внебюджетные средства составят около 100 млн рублей, еще столько же добавит область. Деньги направят на школы, детские сады, Дома культуры и объекты водоснабжения в 12 населенных пунктах района.

Фото: Правительство Воронежской области

Александр Гусев напомнил, что инициатива «50 на 50» зародилась именно на Россошанской земле.

- Это не решения муниципальных властей, областного правительства, а сами люди здесь, на земле решают, что им нужно сделать в первую очередь. У нас нет каких-то лимитов на софинасирование «50 на 50», свои 50 у нас всегда готовы. Обращаюсь к предпринимателям, собственникам, руководителям крупных структур. Дорогие друзья, включайтесь, - губернатор призвал предпринимателей активнее включаться в программу.

В рамках визита Алексей Гордеев и Александр Гусев возложили цветы к братской могиле № 192, где захоронены 3 763 советских воина, погибших в ходе операции «Малый Сатурн» — части Сталинградской битвы. Также они посетили Троицкий храм, восстановленный на месте разрушенного в 1936 году собора.