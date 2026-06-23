Честность, искренность, надёжность: сегодня 60-летие со дня рождения отмечает первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев

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Накануне рубежной даты мы попросили его поделиться мыслями о политике и не только.

- С какими чувствами встречаете столь яркую в жизни дату?

- Наверное, о чувствах можно будет говорить тогда, когда она наступит. Пока же я сосредоточен на том, чтобы провести юбилей как праздник доброго искреннего человеческого общения товарищей и единомышленников.

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- Что вас вдохновляет в жизни?

- Моя собственная энергия и всё, что приносит радость, удовлетворение сделанным на пользу людям. Вообще я человек, который любит смеяться. Сейчас это не часто получается, когда, например, выходишь из большой и дружной семьи, где жизнь вертится вокруг куска хлеба, который еще надо заработать. Как наши прапрадеды, которые горбатились, чтобы не протянуть ноги. Поэтому те перемены, на которых настаиваем мы, коммунисты, призваны вернуть людям не только материальное благополучие, но и радость жизни.

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- Что цените в людях?

- Честность. Искренность. Надёжность. Априори решительность, готовность к действиям во имя добра.

- Насколько важна совестливость?

- Совесть – к сожалению, это то, чем сейчас торгуют. Знаете, как бабушка, которая продаёт свой голос за 1000 рублей, чтобы купить масла и колбаски. Или взяточник, который первый раз берёт мзду, чтобы закрыть кредит. Но проблема в том, что единственным разом это не ограничится, будет и второй, и третий. Так человек отрезает кусочки от своей совести. Поэтому стараюсь следовать принципу – как бы трудно ни было, в любой ситуации поступай так, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза людям.

- А что скажете про чувство юмора?

- Юморное ощущение жизни в меня впиталось еще в средних классах школы, когда я читал огромное количество исторической литературы – именно тогда мне попалась книга «Исторические курьёзы». Вообще на все положительные эмоциональные жизненные всплески меня подвигли пионерия, тимуровское и вожатское движение, увлечение техникой и музыкой.

По жизни если ввернуть хорошее весёлое словцо, если подзарядишь товарища хорошей шуткой, то, я считаю, что день удался. Иными словами, пять минут смеха заменяют стакан сметаны, как писал Николай Носов в «Незнайке на Луне». Кстати, это не только интересная детская книга, но и произведение с глубоким социальным подтекстом, очень актуально звучащее в наши дни.

- Кто ваши любимые писатели-юмористы?

- Салтыков-Щедрин, Зощенко. Но классика удивительно правильно сложенного слога – это Ильф и Петров. Они точно отобразили бессмысленность и бесперспективность устремлений главного персонажа, направляющего свои незаурядные способности для личного стяжательства на фоне высоких целей, на которые вдохновила Советская власть трудящихся! И всё это описано блестящей форме социальной сатиры.

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- Вы – коренной воронежец. Чем вам нравится наш город?

- Здесь - перекрёсток разных эпох, от неолита до современных космических технологий. Для меня Воронеж – это город воинской славы и город-труженик. Я ведь из рабочей семьи, мой отец 40 лет отработал на авиазаводе. Воронеж - город, который дал мне возможность реализовать себя.

- Ваши любимые фильмы?

- «Броненосец Потёмкин», «Путёвка в жизнь». С большим уважением отношусь к творчеству Сергея Бондарчука – это «Война и мир», это «Судьба человека». Одно из гениальных кинопроизведений – фильм Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны». И конечно, комедии 60-70-х - фильмы Гайдая, Данелии, это чистые искрометные фееричные произведения, только ради которых можно и нужно восстановить Советский союз. Из западных кинопроизведений – фильмы Оливера Стоуна.

- О временах и эпохах что скажете?

- Скажу о том, что ближе по времени: 1950-1960-е годы были не обременены обывательщиной. Поэтому появились КВН, споры физиков и лириков, фильмы об освоении Вселенной и так далее. Прошло 10 лет, и в 1970-е мещанин, обыватель, озабоченный покупкой холодильника и стиральной машины, победил физиков и лириков.

- Именно тогда появились «воздержавшиеся», погубившие страну?

- Да, руководители конца 1980-х. Которые делали карьеру благодаря комсомолу и партии, а потом вдруг оказались самыми ярыми антисоветчиками, развалили Советский Союз в угоду собственным корыстным интересам. А многомиллионный народ, к сожалению, в своей массе молча созерцал происходящее.

- Кто такой, по-вашему, настоящий коммунист?

- Тот, который не торгует своей идеологической идентичностью, не мимикрирует под обстоятельства. Который может идти на компромиссы, но не торгует принципами. Вообще сейчас любой человек, живущий не по лекалам стяжательства, уже по определению коммунист. Партия для меня – это главный круг друзей и единомышленников.

- Почему важно участвовать в выборах?

- Не участвовать – значит раствориться в процессах, которые сформировала буржуазная власть. Поэтому голосование на выборах – не просто самовыражение, а попытка мирным способом изменить систему власти. Скажу главное: изменений к лучшему можно добиться только общими усилиями. А для этого необходимы активность и сплочённость всех людей. Если подавляющее большинство избирателей придёт на избирательные участки, то никакие ухищрения вроде трёхдневки, ДЭГ, прочие уловки не смогут помешать народу избрать ту власть, которая будет отстаивать его интересы.

Жизнь показала, что капитализм опасен для общества, потому что ведёт не только к эксплуатации труда и снижению доходов. Он напрямую угрожает жизни людей, развязывая кровавые войны, делая ставку на нацизм, как это произошло на Украине.

Поэтому осуществление программы коммунистов даст людям возможность достойно жить и честно трудиться с уверенностью в завтрашнем дне!

Сергей Щербаков, секретарь Воронежского обкома КПРФ

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет Андрея Ивановича Рогатнева с юбилейным днём рождения! Крепкого здоровья, семейного благополучия, воплощения в жизнь самых дерзких планов!