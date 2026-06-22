скриншоты из соцсетей

Воронежский райцентр Новая Усмань 20-21 июня неожиданно «порвал» соцсети.

На выходных, когда все отправляются на турбазы-речки-дачи и прочий отдых, и обычно снижается активность в интернете, воронежское село буквально стало героем Instagram*.

Все началось с пятницы. В нельзяграм (запрещен в России) завирусился тренд блогерских видео, где пользователи иронично благодарят новоусманцев за любовь к их контенту. И обещают приехать в самое больше воронежское село для съемок на новоусманскую натуру, чтобы сильнее поднять охваты.

Всему виной баг в статистике. Практически у всех пользователей инсты (запрещена на территории РФ) Новая Усмань внезапно возглавила топ местоположений (его обычно запрашивают рекламодатели), опередив столицы - Москву и Санкт-Петербург.

Что стало причиной глюка (обновления интерфейса соцсети или работа vpn-сервисов), пока неизвестно. Но уже четвертый день, как Новая Усмань «рулит» в топе геотегов.

Instagram* (инста, нельзяграм) - запрещен в России, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.