«Иногда снимок может спасти жизнь»: как воронежский врач помогает найти болезнь раньше, чем она заявит о себе

Фото предоставлено героиней публикации.

В День медицинского работника, в этом году его отмечают 21 июня, принято говорить о врачах, которые ежедневно находятся в центре борьбы за здоровье и жизнь людей. Мы представляем хирургов у операционного стола, терапевтов на приеме, бригады скорой помощи, спешащие на вызов. Но есть специалисты, чей труд остается практически незаметным для пациентов. Их редко узнают в лицо, им нечасто говорят слова благодарности, однако именно от их внимательности и профессионализма нередко зависит точность диагноза и своевременность лечения.

Одна из таких специалистов - молодой врач-рентгенолог ВГКБ № 1 имени Н. Н. Таранченко Оксана Свиридова. Уже почти год она работает в рентгенологическом отделении и каждый день помогает коллегам увидеть то, что скрыто внутри человеческого организма.

От любви к анализу до выбора профессии

В медицину наша героиня пришла не из представлений о белом халате и побуждений к спасению мира. Наоборот, она честно признается: учеба в медицинском вузе нравилась ей далеко не всегда. Но одна дисциплина смогла заинтересовать будущего врача по-настоящему.

- У нас был цикл по лучевой диагностике. Мне было интересно, потому что здесь нужно анализировать. Ты работаешь не столько с эмоциями человека, сколько с объективной картиной. Мне всегда нравилась аналитическая часть, еще со школы хорошо давалась математика. И когда пришло время выбирать направление, я поняла, что хочу заниматься именно этим, - рассказывает Оксана.

После окончания обучения она выбрала специальность врача-рентгенолога - профессию, в которой сочетаются медицинские знания, внимательность и способность замечать мельчайшие детали.

Фото предоставлено героиней публикации.

Врач, который не делает снимки

Многие пациенты уверены, что рентгенолог - это тот человек, который непосредственно проводит исследование. На самом деле все устроено иначе.

Снимки выполняет лаборант, а задача врача - внимательно изучить полученное изображение, сопоставить его с медицинской историей пациента и подготовить заключение.

Рабочий день Оксаны начинается довольно привычно: компьютер, медицинские карты, снимки. Только вместо привычного общения с десятками людей - часы сосредоточенной аналитической работы.

- Я прихожу, открываю программу, смотрю медицинскую карту, читаю, с чем человек обратился. Потом начинаю анализировать снимок. Боль в колене, в спине, подозрение на перелом, заболевание легких - каждый случай требует внимания.

В своей работе врач особенно ценит объективность.

- Люди могут рассказывать многое, иногда сами не замечают важных деталей. А снимок показывает то, что есть на самом деле.

Фото предоставлено героиней публикации.

Почему важно рассказывать врачу все

Одна из вещей, о которых рентгенолог говорит особенно часто, - это необходимость подробно рассказывать врачу о своем состоянии.

По словам Оксаны, пациенты нередко уверены, что специалист сам все увидит и поймет. Но медицина гораздо сложнее.

- Анамнез очень важен. Нужно говорить, где болит, после чего появились симптомы, были ли операции, каковы особенности организма. Иногда это помогает правильно интерпретировать то, что мы видим на снимке.

Она приводит простой пример: ее мама живет без одной доли легкого после перенесенной операции.

- Если врач не знает об этом заранее, его может насторожить увиденная картина. Поэтому такие вещи обязательно нужно сообщать.

Подобные детали помогают избежать ошибок и быстрее прийти к правильному диагнозу.

Фото предоставлено героиней публикации.

Когда профилактика спасает жизнь

Особое место в работе Оксаны Игоревны занимает профилактическая диагностика. Она убеждена, что регулярные обследования способны сохранить здоровье и даже спасти жизнь.

- Я всегда говорю друзьям, родственникам и знакомым: не игнорируйте профилактические исследования. Особенно это касается маммографии.

За время работы доктор не раз видела, как быстро могут развиваться серьезные заболевания.

- Случается так, что в прошлом году все было хорошо, а в этом уже появляются признаки рака. Поэтому обследования нельзя откладывать.

Рентгенолог подчеркивает: ее задача - не ставить окончательный диагноз онкологического заболевания, а вовремя заметить подозрительные изменения и направить пациента на дополнительные исследования. Иногда именно внимательность врача помогает обнаружить проблему на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

Фото предоставлено героиней публикации.

Что рассказывают снимки

Работа рентгенолога напоминает расследование. Каждый снимок - это история, которую нужно правильно прочитать. На изображениях можно увидеть последствия старых травм, особенности строения организма, возрастные изменения суставов и позвоночника.

По словам Оксаны, опытный специалист способен даже приблизительно определить возраст человека по состоянию его костно-суставной системы.

- Особенно многое видно по позвоночнику. Можно понять, насколько организм соответствует своему возрасту. Иногда смотришь снимок молодого человека, а изменения уже такие, какие ожидаешь увидеть гораздо позже.

Запомнился ей и пациент чуть старше двадцати лет.

- По документам молодой парень, а по снимкам легких и сердечно-сосудистой системы изменения выглядели значительно старше его возраста.

Необычные находки и профессиональные открытия

За первый год работы Оксана уже успела столкнуться с редкими случаями.

Среди них - тяжелые последствия остеомиелита, когда часть кости буквально разрушается из-за заболевания, сложные ортопедические операции с металлическими конструкциями, редкие дисплазии суставов.

Но даже сегодня молодой врач говорит о себе с улыбкой:

- Я юный доктор. У меня еще огромный потенциал для удивления.

Именно это стремление постоянно учиться и узнавать новое она считает одной из главных особенностей профессии.

Фото предоставлено героиней публикации.

Может ли искусственный интеллект заменить врача?

Сегодня технологии активно внедряются в медицину. Искусственный интеллект уже помогает анализировать маммографические исследования и выявлять подозрительные участки. Однако Оксана уверена: полностью заменить специалиста машина пока не способна.

- Каждая маммография индивидуальна. Искусственный интеллект может выделить подозрительный участок, может ошибиться и принять за патологию обычный сосуд или анатомическую особенность. Все равно окончательное решение принимает врач.

По мнению нашей собеседницы, современные технологии станут хорошими помощниками специалистов, но не смогут заменить человеческий опыт и клиническое мышление.

- Там все очень тонко. Недостаточно просто увидеть картинку. Нужно понимать, что именно ты видишь.

Видеть человека через снимок

Хотя рентгенолог редко общается с пациентами напрямую, за каждым изображением для него все равно стоит человеческая судьба. Особенно это касается исследований, где речь может идти о серьезных заболеваниях.

- Когда видишь подозрительные изменения в легких или молочной железе, начинаешь переживать больше. Потому что понимаешь, насколько важно вовремя заметить проблему.

Наверное, именно в этом и заключается особенность профессии рентгенолога. Этот доктор не проводит много времени рядом с пациентом, не выполняет операции и не назначает лечение. Но именно он часто первым замечает тревожные сигналы организма.

В День медицинского работника хочется напомнить, что медицина - это не только те, кого видят пациенты каждый день. Это еще и специалисты, которые остаются за кадром, внимательно рассматривая снимки, анализируя детали и помогая коллегам находить верные решения.

И пока кто-то различает на пленке или в компьютере лишь черно-белое изображение, врач-рентгенолог Оксана Игоревна Свиридова видит гораздо больше: здоровье, риски, надежду и возможность вовремя помочь человеку.