Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

В пятницу, 19 июня, воронежское водохранилище наполнилось гостями. На территории яхт-клуба парка «Алые паруса» стартовал XX юбилейный «Кубок Черноземья» по парусному спорту памяти воронежского яхтсмена Олега Рязанцева.

Соревнования продлятся до 22 июня. Они собрали более 120 участников из разных регионов России. За награды турнира борются спортсмены из Воронежской, Липецкой, Курской, Саратовской и Московской областей. Для многих из них этот старт станет важным этапом карьеры, а для самых юных яхтсменов – первым серьезным испытанием в их спортивной жизни.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

Волнение и суета перед стартом

Еще за два часа до официального старта на территории яхт-клуба царила особая атмосфера. Кто-то проверял такелаж, кто-то натягивал снасти, кто-то в последний раз сверял прогноз погоды и направление ветра. Между рядами яхт постоянно слышались команды тренеров, советы опытных спортсменов и эмоциональные возгласы участников.

– Где мой парус?! – возмущенно крикнул мальчик Ваня своему напарнику, пытаясь найти необходимое снаряжение.

Подобные сцены в этот день можно было наблюдать повсюду. Волнение перед стартом в воздухе чувствовалось очень хорошо. Несмотря на опыт многих участников, каждый выход на дистанцию требует максимальной концентрации и подготовки.

– Сегодня мы приехали из Липецка, чтобы продемонстрировать свои умения на воронежском водохранилище. В этом виде спорта я уже более пяти лет, а привлекает меня в нем скорость, адреналин и умение быстро действовать в стрессовых ситуациях, – поделился мнением Александр Болгарь.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

Церемония открытия

Пока спортсмены занимались последней подготовкой, пришло время торжественной церемонии открытия соревнований на главной площадке яхт-клуба.

Организаторы напомнили, что за двадцать лет существования «Кубок Черноземья» стал одним из значимых турниров по парусному спорту в Центральной России.

– На этих соревнованиях начинали свой путь многие члены сборной команды страны. За годы проведения турнира появилось очень много победителей и призеров различных чемпионатов. Здесь вы показываете свои навыки, умения, проявляете выносливость и мышление, – отметил президент областной федерации парусного спорта Николай Фролихин.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра физической культуры и спорта Воронежской области Татьяна Винокурова. Она поздравила спортсменов с открытием турнира и подчеркнула важность подобных соревнований для детского и юношеского спорта.

После завершения официальной части началась подготовка к выходу на воду. Один за другим экипажи спускали парусники для подготовки к старту соревнований.

– По сравнению с липецким водоемом ваше водохранилище в разы лучше. А чего ждем от этого дня? Гонок, сильного ветра и побед, – отметил липчанин Ярослав Каракозов.

В этот момент берег постепенно опустел. Основная активность переместилась на водную гладь.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

Скорость, ветер, борьба

Корреспонденты «КП» вместе с организаторами вышли на воду на яхте, чтобы вести репортаж непосредственно с места. С борта открывался совершенно иной взгляд на происходящее.

С берега яхты кажутся небольшими белыми точками на горизонте. Однако вблизи становится очевидно, насколько серьезная борьба разворачивается между участниками.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

Свежий ветер уверенно наполнял паруса. Легкие суда стремительно набирали скорость, оставляя за собой пенистый след. Особенно зрелищно выглядели старты юных спортсменов в классе «Оптимист». Несмотря на возраст, ребята демонстрировали уверенное владение техникой управления и хорошее понимание тактики прохождения дистанции.

Каждый поворот превращался в отдельную зрелищную картину. В парусном спорте результат зависит не только от физической подготовки, но и от способности читать ветер, быстро принимать решения и использовать даже незначительные изменения погодных условий в свою пользу.

С воды хорошо было видно, насколько напряженно работают тренеры. На моторных лодках они сопровождали своих воспитанников вдоль дистанции, внимательно следя за каждым действием подопечных.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

На пути к большим победам

На яхте журналисты пообщались с Сергеем Федюковым. Он рассказал, что парусный спорт сегодня становится все более популярным среди детей и подростков. По его словам, заниматься им начинают уже с шести-восьми лет, а главная задача на первых этапах – научить ребенка понимать ветер, управлять лодкой и самостоятельно принимать решения на воде.

Особое внимание здесь уделяется безопасности. Умение справляться с нештатными ситуациями входит в обязательную программу подготовки. Как отмечает собеседник, переворот лодки для начинающих яхтсменов – это часть обучения. Детей учат самостоятельно поднять судно, вычерпать из него воду, привести в порядок и продолжить гонку.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

Парусный спорт остается одним из наиболее доступных для детей. По словам Сергея, начинающим яхтсменам предоставляют все необходимое для занятий:

– Для приходящих спортсменов все бесплатно: яхта, жилет...

Благодаря такой поддержке у ребят появляется возможность не только заниматься любимым делом, но и участвовать в соревнованиях, а в дальнейшем даже связать с парусным спортом свою профессию.

Собеседник отмечает, что за последние годы интерес к этому виду заметно вырос. Если раньше занятия во многом держались на энтузиазме, а оборудования и лодок не хватало, то сегодня условия значительно улучшились, а у юных яхтсменов появилось больше возможностей для развития и достижения высоких результатов.

Фото: Карина ТОЛПЕГИНА

Юбилей, который объединяет

Для многих участников нынешний турнир имеет особое значение. Юбилейный Кубок стал не только престижным соревнованием, но и своеобразной встречей поколений. На берегу можно было видеть бывших участников, тренеров и организаторов, которые уже давно находятся в этом спорте.

Несмотря на то что соревнования длятся четыре дня, первый из них показал главное: парусный спорт в Воронежской области продолжает развиваться. На старт вышли десятки юных участников, которые только начинают свой путь. Возможно, именно среди них будущие чемпионы России и участники международных регат.

Пока же над Воронежским «морем» развеваются паруса, звучат команды судей и тренеров, а спортсмены продолжают борьбу за каждый метр дистанции. Юбилейный «Кубок Черноземья» вновь объединил людей, для которых ветер, вода и парус стали не просто видом спорта, а частью жизни.