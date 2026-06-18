. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

В Воронеже продолжается проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+). На выходных горожан ждут бесплатные выступления артистов филармонии под открытым небом в центре города. 20 июня выступит ансамбль «Отрада». А 21 июня пройдет концерт большого джазового оркестра филармонии - прозвучат легендарные джазовые стандарты, а также советские песни. Начало выступлений в 18.00, вход свободный. Отменить представления могут только из-за неблагоприятной погоды.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

В замке Ольденбургских 20 и 21 июня в рамках проекта Дворцовый Weekend пройдут концерты «Романс в кинематографии». В программе - популярные романсы и любимые песни из советских и российских кинофильмов в исполнении дуэта «Зеркало» - ведущих солисток театра оперы и балета Светланы Дюдиной и Людмилы Солод (вокал). За фортепиано - Альбина Плотникова. Концерты пройдут в 14.00 в Доме с ризалитами. 12+

20 июня в дворцовом комплексе прозвучит программа «Шедевры органной музыки». Играют Михаил Князев (электронный орган), Антон Жолондзь (скрипка) и Елена Старкова (вокал). Начало в 17.00, 12+.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА

В зале на Кирова, 8 работает бесплатная выставка ректора Суриковского института Анатолия Любавина «Ускользающая красота». Это визуальный диалог художника с понятием вечной женственности. Эффект «ускользания» достигается через тонкое использование света и тени, мягкие переходы цветов, а также деликатные, почти эфемерные образные решения. Каждое произведение - словно застывшее мгновение, в котором женский образ кажется одновременно реальным и невидимым, вызывая у наблюдателя ощущение тайны, недосказанности и тепла. Вход свободный. 3+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ЗАКУЛИСЬЕ ТЕАТРА

Закулисье пяти театров столицы Черноземья показывают на выставке «Создатели миров» в музее имени Крамского. Более 300 экспонатов - эскизы костюмов и кукол, макеты декораций, афиши спектаклей и личные вещи шести художников-сценографов, которые создавали и создают воронежские спектакли. Можно увидеть творческое наследие Валерия Кочиашвили, Юрия Гальперина, Алексея Голода, Нины Гапоновой, Елены Луценко, Александра Ечеина. 12+

МУЗЫКА ПРИ СВЕЧАХ В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ

И забегая вперед - 25 июня воронежцев снова ждет шоу при свечах. В Зеленом театре в рамках всероссийского летнего тура даст концерт проект Lumisfera. Их выступления проходят в Воронеже не первый год и уже стали летней традицией. Шоу Lumisfera объединяет живое звучание оркестра, вокал и свет свечей в природном антураже. Летний закат за время концерта сменяется звездным небом, создавая впечатляющие декорации, а музыка в исполнении оркестра и сиянии тысяч свечей звучит в унисон с шелестом листвы.

В этот раз музыканты представят воронежцам обновленную программу «Симфония в парке» - с расширенным репертуаром, большим количеством свечей и свежими аранжировками любимых мелодий. Под открытым небом прозвучат произведения: Una Mattina Людовико Эйнауди, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, Соната № 14 «Лунная» (3 часть) Бетховена, Прелюдия и Аллегро в стиле Пуньяни Крейслера, Song From a Secret Garden Рольфа Ловланда, Cornfield Chase (из к/ф «Интерстеллар») Ханса Циммера, «Гроза» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, Palladio Карла Дженкинса, Game of Thrones (из сериала «Игра престолов») Рамина Джавади, Now We Are Free (из к/ф «Гладиатор») Ханса Циммера, «Памяти Карузо» Лучио Далла, мелодия из к/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» Эдуарда Артемьева, «Время, вперед!» Георгий Свиридов, Viva La Vida Coldplay, Sweet Dreams Eurythmics.

Начало в 20.00. 12+