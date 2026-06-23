От скверов до набережных: жители Воронежа и области выбрали 11 общественных пространств для преображения

Фото: Правительство Воронежской области

Первый зампред облправительства Данил Кустов по поручению губернатора Александра Гусева провел оперативное совещание, в ходе которого были озвучены итоги Всероссийского рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Правительство Воронежской области

АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕВЗОШЛА ОЖИДАНИЯ

С 21 апреля по 12 июня жители Воронежской области активно выбирали, какие общественные пространства они хотели бы видеть обновленными в 2027 году. На голосование было вынесено 39 территорий в 11 муниципальных образованиях региона. Итог превзошел показатели 2025 года — в процедуре приняли участие свыше 178 тысяч человек.

С докладом выступила замминистра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Майя Талынева. Она подчеркнула: участие граждан в выборе объектов — ключевой элемент развития городской среды. Практика подтверждает: именно поддержанные жителями пространства становятся точками притяжения, повышая качество жизни.

Фото: Правительство Воронежской области

ОБЪЕКТЫ - ПОБЕДИТЕЛИ

По итогам голосования определены 11 территорий, которые получат финансирование и преобразятся в 2027 году:

г. Воронеж — «Сквер Петровский» (23 902 голоса);

г. Бобров — «Благоустройство пляжа «Под мостом»» (5 538 голосов);

Усманское 1-е сельское поселение — «Благоустройство ул. Ленина 3 этап (2 очередь)» (9 186 голосов);

г. Россошь — «Обустройство пешеходной зоны с водоотводом от ул. Пролетарская до ул. Правды» (9 154 голоса);

г. Павловск — «Благоустройство набережной реки Осередь» (8 634 голоса);

г. Острогожск — «Благоустройство по ул. Ленина от ул. Некрасова до ул. Освобождения»; (6 728 голосов);

г. Семилуки — «Благоустройство парка «Юбилейный»» (6 844 голоса);

г. Бутурлиновка — «Обустройство пешеходной зоны по ул. Попкова» (6 550 голосов);

г. Лиски — «Сквер по ул. Энтузиастов, 11а» (5 847 голосов);

г. Борисоглебск — «Пешеходная зона парка «Патриотов»» (5 343 голоса);

г. Нововоронеж — «Сквер Петра и Февронии» (3 206 голосов).

Фото: Правительство Воронежской области

ЧТО УЖЕ ДЕЛАЕТСЯ СЕГОДНЯ?

В текущем году в регионе ведется масштабная работа. Реализуются 12 проектов благоустройства, отобранных по результатам голосования 2025 года. Завершаются работы на Петровской набережной и набережной Авиастроителей. Продолжается благоустройство победителей Всероссийского конкурса в Анне, Семилуках и Нововоронеже. В стадии выполнения — 103 дворовые территории многоквартирных домов.

Финансирование регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году составляет 1,3 млрд рублей, из которых 857 млн — средства федерального бюджета.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

Подводя итоги, Данил Кустов отметил высокую заинтересованность воронежцев в развитии своих городов и поселений:

Фото: Правительство Воронежской области

- Результаты голосования показывают, что жители Воронежской области готовы активно участвовать в принятии решений, касающихся развития территорий. Наша задача – обеспечить качественную реализацию всех проектов-победителей, чтобы каждый голос, отданный за благоустройство общественных пространств, воплотился в конкретные изменения и новые комфортные общественные территории.

Первый зампред правительства также поблагодарил всех участников масштабной работы по организации и проведению рейтингового голосования.