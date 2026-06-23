«Золотой Пегас» за смелый дизайн: флагманский кроссовер OMODA C7 получил престижную награду Гран-при «За рулем»

Фото: Ринг Сервис

В МВЦ «Крокус Экспо» состоялась церемония вручения наград автомобильного конкурса Гран-при «За рулем». Для OMODA C7 это не первое достижение в области дизайна. Ранее в 2025 году уникальный динамичный силуэт кроссовера был отмечен престижной международной наградой French Design Award, а также получил приз «Дизайн года» от VOICE и стал победителем в номинации «Автомобильный дизайн года» в премии «Золотой Клаксон – 2025».

В 2026 году эксперты журнала «За рулем» отметили футуристичный экстерьер флагманского кроссовера OMODA C7. Рельефные формы кузова образуют выразительную игру света и тени. А безрамочная решетка радиатора гармонично сочетается с динамичной формой светодиодной оптики. Дополняют стильный облик литые алюминиевые диски, спортивный спойлер сзади, а также стилизованные под молнии задние фонари сверхкрасного освещения. Благодаря этим решениям автомобиль получил стремительный и обтекаемый силуэт, вдохновленный философией «Искусство в движении».

Директор по связям с общественностью OMODA и JAECOO в России Роман Скольский поблагодарил организаторов за высокую оценку модели:

«Для меня большая честь стоять на этой сцене и принимать «Золотого Пегаса» — награду с такой богатой историей. Я искренне благодарю редакцию журнала «За рулем» за высокую оценку флагмана OMODA C7. Этот кроссовер — триумф философии «Искусство в движении». Это наше видение будущего, воплощенное в автомобиле. Мы стремились создать не просто транспортное средство, а яркий и технологичный элемент стиля жизни современного человека. Хочу сказать большое спасибо за доверие профессиональному жюри и всем нашим клиентам, которые вместе с нами создают маршруты будущего!»

Премия старейшего автомобильного журнала России вручается с 1994 года. Победители получают статуэтку «Золотой Пегас» — авторскую работу скульптора Евгения Верещагина, которая символизирует стремление к прогрессу и совершенству. В первой части конкурса читатели издания голосуют за лучшие автомобили, а во второй победителей выбирает профессиональное жюри. Редакция ежегодно устанавливает уникальные номинации за выдающиеся достижения в автомобилестроении.

Официальный старт продаж OMODA C7 состоялся в мае 2025 года. Автомобиль нашел свою аудиторию благодаря сочетанию передовых технологий и выразительного облика.

Победа в Гран-при «За рулем» стала очередным доказательством высоких стандартов бренда.

Познакомьтесь с OMODA C7 в «РИНГ». Убедитесь в превосходстве футуристического дизайна и технологий лично. Ждем вас на тест-драйв!

Адрес: 3 км автодороги Воронеж-Курск (Юго-западный район, съезд с трассы за ТЦ «Метро»). Телефон: +7 (473) 247-00-77

Сайт: https://jaecoo.omoda-ring.ru/

Реклама. ООО Ринг Сервис ИНН 3664048710 erid 2W5zFGgbJiu