«Вместо «тяжело» говорим «интересно»: чем удивили воронежцев артисты в обычном автобусе

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

Театрально-музыкальная экскурсия состоялась как ответная акция к мероприятию Всероссийского проекта «Театральный поезд», приуроченному к 150-летию Союза театральных деятелей России. Отправной и конечной точкой кольцевого маршрута стал железнодорожный вокзал «Воронеж-1». Обычные автобусные сидения превратились в зрительские кресла, а в салоне актеры разыгрывали миниатюры, рассказывали истории и взаимодействовали с публикой. На час артисты «Нового театра» успели превратить такое обычное место и в концертный зал, и в поле битвы, и в танцпол, и в баскетбольную площадку.

В Воронеже прошел первый день путешествия «Театрального автобуса» Видео: Анастасия КАЛИНКИНА

ПОГРУЗИЛИ В АТМОСФЕРУ ГОРОДА

- Ребята молодцы, погрузили в атмосферу нашего города, напомнили что-то уже давно забытое, - прокомментировала одна из зрительниц.

Экскурсия началась с краткой истории Воронежа, плавно перетекая в небольшие сценки, рассказывающие о городе и его жителях. Изначально маршрут должен был пройти через парк «Орленок», Чернавский мост, «Алые паруса», Вогрэсовский мост, проспект Революции, однако из-за чрезвычайной ситуации на Ленинском проспекте первоначальный план пришлось изменить.

После «Орленка» автобус проехал вдоль Петровской набережной, по улице 20-летия Октября, через цирк, театр оперы и балета, проспект Революции и по улице Мира вернулся к ж/д вокзалу. Таким образом помимо происходящего в салоне зрители в окно могли наблюдать самые популярные и красивые места Воронежа.

- Ну, конечно, у нас есть на что посмотреть, но сегодня я смотрела только на актеров, - поделилась еще одна пассажирка.

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ

В течение поездки артисты рассказали и показали истории, которые связывали их с городом, а в конце и сами зрители смогли ответить на вопросы, поделиться впечатлениями о Воронеже. Все время в салоне звучала живая музыка, а ключевой композицией, которая начинала и заканчивала маршрут, стала песня «Зурбаган» Владимира Преснякова в исполнении актеров.

Подобное мероприятие проводится в городе впервые, и, конечно, для участников это стало определенной проверкой на прочность.

Фото: Анастасия КАЛИНКИНА

- У нас в театральной сфере не используется слово «тяжело». Мы говорим: «Интересно». И это было действительно интересно - просто потребовалось что-то переформатировать, переделать и трансформировать. Самое трудным оказалось решить вопрос со звуком, так как автобус шумный, и распределить свое внимание на новую площадку, - поделился актер «Нового театра» Роман Лютиков.

Такой необычный перфоманс подарил новые и исключительно положительные эмоции как зрителям, так и самим артистам.

«Городской автобус» продолжит свое путешествие 23 июня в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.