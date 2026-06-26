Энергия, связь и мультимедиа: технологии EVOLUTE для загородной жизни

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Многие воронежские семьи проводят лето на дачах и за городом, где привычная городская инфраструктура не всегда доступна. Электрокроссовер EVOLUTE i-JOY с режимом раздачи электроэнергии мощностью 3,3 кВт становится настоящей мобильной электростанцией, способной питать бытовую технику, освещение и зарядные устройства прямо от автомобиля.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1* с производством на заводе полного цикла в Липецкой области. EVOLUTE i-JOY — самый доступный электрический кроссовер на российском рынке**, лидер продаж в сегменте автомобилей на новых источниках энергии.

Фото: пресс-служба Evolute.

Фирменное мобильное приложение EVOLUTE, доступное в App Store и Google Play, позволяет дистанционно контролировать уровень заряда батареи, включать климат-контроль, отслеживать местоположение автомобиля и находить ближайшие зарядные станции. Это удобно и в городе, и за его пределами — всегда можно проверить состояние автомобиля со смартфона.

Мультимедийная система EVOLUTE i-JOY с 12,8-дюймовым дисплеем поддерживает Apple CarPlay, все ее функции качественно русифицированы. Беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, два универсальных разъема для зарядки мобильных устройств и два источника питания 12 В сделают любую поездку комфортной. Просторный багажник объемом свыше 500 л и возможность трансформации салона расширяют возможности загородного отдыха.

Фото: пресс-служба Evolute.

С учетом государственной поддержки, достигающей 925 тыс. рублей, стоимость EVOLUTE i-JOY начинается от 1,899 млн рублей. Владельцам электрокоссовера доступен бесплатный проезд по большинству платных федеральных трасс, включая М4 Дон, бесплатными муниципальными парковками в большинстве крупных городов, а на техобслуживании, топливе и транспортном налоге можно экономить до 500 тыс. рублей в год.

В Воронеже работает официальный дилерский центр EVOLUTE. Электродвигатель мощностью 163 л.с. обеспечивает разгон до 100 км/ч за 8 секунд, тяговая батарея имеет запас хода до 386 км и заряжается с 30% до 80% за 18 минут. Оцинкованный кузов и обогрев сидений входит уже в базовую комплектацию. Подробности — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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