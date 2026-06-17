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Происшествия17 июня 2026 4:52

58 млн в чемодане и пепел вместо улик: дело экс-начальницы почты и ее брата дошло до суда под Воронежем

Под Воронежем брат с сестрой ответят за кражу 58,2 млн из отделения почты и поджог
Ирина ШАБАНОВА
Бывшая начальница почты Оксана К. Скрин видео МВД

Бывшая начальница почты Оксана К. Скрин видео МВД

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу о краже более 58 млн рублей из отделения «Почты России» в городе Семилуки Воронежской области. Оно направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Фигурантами стали двое местных жителей — бывшая и. о. начальника Семилукского почтамта 47-летняя Оксана К. и ее 29-летний брат Владислав.

Им инкриминируют сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса: п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере); ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога); и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (пособничество в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога). Санкции статей предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

Почта, где произошло дерзкое преступление, находится в цент ре Семилук

Почта, где произошло дерзкое преступление, находится в цент ре Семилук

Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

КАК ЭТО БЫЛО

По версии следствия, в октябре 2025 года сестра и брат вступили в преступный сговор и решили провернуть аферу - похитить деньги из почтамта, которые привезли для раздачи пенсий. Оксана К., будучи начальницей, спокойно открыла дверь в служебное помещение, где находились средства, ключами. В это время почта уже была пуста. А Владислав зашел и вынес оттуда более 58,2 млн рублей.

Однако на этом преступный план не закончился. Чтобы скрыть кражу ночью мужчина вновь приехал к зданию почты. Зная, что камеры видеонаблюдения отключены, он зашел внутрь и поджог помещение. В результате пожара выгорело имущество почтового отделения на общую сумму более миллиона рублей.

Сгоревшая машинка для денег. Скрин видео МВД

Сгоревшая машинка для денег. Скрин видео МВД

ПЕПЕЛ, КОТОРЫЙ НЕ ОБМАНУЛ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Преступление произошло утром 8 октября. В 6.52 на пульт дежурного МЧС поступил вызов о пожаре в центре Семилук на улице Дзержинского, 12. Два отделения пожарной части № 55 потушили пламя уже через девять минут. В сводке сообщалось о поврежденном оборудовании в кабинете на трех квадратных метрах. Жертв нет.

Казалось бы, рядовой инцидент. Но когда на место прибыли следователи, они заметили странности. Как вспоминал участковый Алексей Сурков, очаг возгорания выглядел неестественно. Пожарно-техническая экспертиза позже подтвердила: огонь был умышленным.

Местный пожарный Дмитрий пояснил, почему версия о случайном возгорании не выдерживала критики:

— Это вам не газета. Купюры в пачки сложены, плотно прилегают — по краям обуглится, а середина останется.

Алексей Сурков добавил:

— Изначально как-то все не складывалось. Почти 60 миллионов только днем привезли, и они сразу же сгорели следующим утром. А потом выяснилось, что все-таки их украли.

Следствие, как пазл, собирало картину преступления. Подозреваемые были установлены и задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области совместно со следователями ОМВД по Семилукскому району. Параллельно проверку проводила служба безопасности «Почты России».

ЗАДЕРЖАНИЕ И АРЕСТ

Руководитель почтового отделения была задержана, когда пыталась выехать в Московскую область. В ее автомобиле нашли свыше 2 млн рублей — лишь малую часть добычи. Брата взяли по месту жительства — в поселке Отрадное Новоусманского района. В его машине обнаружили еще около 37 млн рублей.

На допросе Владислав признался, что сам предложил сестре совершить кражу, инсценировав пожар. По его словам, она согласилась. Мужчина рассказал, что дождался, когда в отделении никого не будет, набил пачками чемодан, а на следующее утро вернулся и с помощью ключа, полученного от сестры, проник внутрь, чтобы поджечь помещение.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 39 млн рублей, 4 автомобиля и иное имущество. На все это с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест. Теперь окончательный ответ на вопрос, сколько лет проведут за решеткой брат и сестра, даст суд.

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