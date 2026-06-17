58 млн в чемодане и пепел вместо улик: дело экс-начальницы почты и ее брата дошло до суда под Воронежем

Бывшая начальница почты Оксана К. Скрин видео МВД

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу о краже более 58 млн рублей из отделения «Почты России» в городе Семилуки Воронежской области. Оно направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Фигурантами стали двое местных жителей — бывшая и. о. начальника Семилукского почтамта 47-летняя Оксана К. и ее 29-летний брат Владислав.

Им инкриминируют сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса: п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере); ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога); и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (пособничество в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога). Санкции статей предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

Почта, где произошло дерзкое преступление, находится в цент ре Семилук Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

КАК ЭТО БЫЛО

По версии следствия, в октябре 2025 года сестра и брат вступили в преступный сговор и решили провернуть аферу - похитить деньги из почтамта, которые привезли для раздачи пенсий. Оксана К., будучи начальницей, спокойно открыла дверь в служебное помещение, где находились средства, ключами. В это время почта уже была пуста. А Владислав зашел и вынес оттуда более 58,2 млн рублей.

Однако на этом преступный план не закончился. Чтобы скрыть кражу ночью мужчина вновь приехал к зданию почты. Зная, что камеры видеонаблюдения отключены, он зашел внутрь и поджог помещение. В результате пожара выгорело имущество почтового отделения на общую сумму более миллиона рублей.

Сгоревшая машинка для денег. Скрин видео МВД

ПЕПЕЛ, КОТОРЫЙ НЕ ОБМАНУЛ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Преступление произошло утром 8 октября. В 6.52 на пульт дежурного МЧС поступил вызов о пожаре в центре Семилук на улице Дзержинского, 12. Два отделения пожарной части № 55 потушили пламя уже через девять минут. В сводке сообщалось о поврежденном оборудовании в кабинете на трех квадратных метрах. Жертв нет.

Казалось бы, рядовой инцидент. Но когда на место прибыли следователи, они заметили странности. Как вспоминал участковый Алексей Сурков, очаг возгорания выглядел неестественно. Пожарно-техническая экспертиза позже подтвердила: огонь был умышленным.

Местный пожарный Дмитрий пояснил, почему версия о случайном возгорании не выдерживала критики:

— Это вам не газета. Купюры в пачки сложены, плотно прилегают — по краям обуглится, а середина останется.

Алексей Сурков добавил:

— Изначально как-то все не складывалось. Почти 60 миллионов только днем привезли, и они сразу же сгорели следующим утром. А потом выяснилось, что все-таки их украли.

Следствие, как пазл, собирало картину преступления. Подозреваемые были установлены и задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области совместно со следователями ОМВД по Семилукскому району. Параллельно проверку проводила служба безопасности «Почты России».

ЗАДЕРЖАНИЕ И АРЕСТ

Руководитель почтового отделения была задержана, когда пыталась выехать в Московскую область. В ее автомобиле нашли свыше 2 млн рублей — лишь малую часть добычи. Брата взяли по месту жительства — в поселке Отрадное Новоусманского района. В его машине обнаружили еще около 37 млн рублей.

На допросе Владислав признался, что сам предложил сестре совершить кражу, инсценировав пожар. По его словам, она согласилась. Мужчина рассказал, что дождался, когда в отделении никого не будет, набил пачками чемодан, а на следующее утро вернулся и с помощью ключа, полученного от сестры, проник внутрь, чтобы поджечь помещение.

В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 39 млн рублей, 4 автомобиля и иное имущество. На все это с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест. Теперь окончательный ответ на вопрос, сколько лет проведут за решеткой брат и сестра, даст суд.

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