"Быть той копейкой, которая сбережет рубль чужой жизни" Фото: Предоставлено.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови - международный праздник, посвященный людям, которые сдают кровь и ее компоненты.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1868 году родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер. Именно он в 1901-м открыл группы крови у человека. Это способствовало безопасному переливанию и спасло множество жизней.

Донорство в России набирает популярность. По данным Федерального медико-биологического агентства, число желающих сдать кровь за пять лет выросло на 20%. Стать донором может любой здоровый человек, достигший 18-летнего возраста, не имеющий противопоказаний. Узнать всю важную информацию и найти пункт переливания, который подойдет вам, можно на сайте Федерального медико-биологического агентства «Я - донор». (yadonor.ru).

Жители Воронежа рассказали о своем опыте сдачи крови и развеяли мифы - как обычные люди, а не врачи.

Варвара Дорошева, 18 лет, студентка:

- С детства я слушала истории моего папы, как он сдавал кровь и помогал людям. Уже в эти моменты во мне зарождалась мысль о том, что я тоже хочу стать донором. Чем старше становилась, тем больше была уверенна в своем решении. Как только мне исполнилось 18 лет, пошла сдавать кровь.

В день дотации вместе со мной становились донорами разные люди. Кто-то старше, кто-то моего возраста. Но между нами царила какая-то общая негласная радость. Я думаю, что в принятии решения на меня повлияло множество факторов. Как минимум то, что мои родители сейчас помогают фронту. Они волонтеры. Я тоже решила сделать что-то, что может помочь другим и спасти жизни людей.

Варвара Дорошева Фото: Предоставлено.

Екатерина Третьякова, 28 лет, IT-специалист:

- К донорству я пришла в 2021 году. Хотела начать с 18 лет, но то времени нет, то болею. Потом собралась, а меня развернули на анализах. Оказалось, Kell+ (система групп крови, которая включает ряд антигенов (белков) на поверхности эритроцитов, - ред.). Могу сдавать только компоненты - плазму, тромбоциты, - и нужна запись заранее. Еще полгода тянула, потом сдалась. С тех пор три-четыре донации в год.

Зачем я это делаю? Плюсик в карму, доброе дело на год. Быть той копейкой, которая сбережет рубль чужой жизни. Часто мы проходим мимо тех, кому плохо, а потом слышим: кто-то упал и не встал. И сразу в памяти всплывает, как сама проходила мимо. После того как сдала кровь, чувствую, что сравняла счет. Кто-то не помог, а здесь помогла я, и город стал добрее. Самоуспокоение, если коротко.

Евгений Кушнерев Фото: Предоставлено.

Евгений Кушнерев, 39 лет, генеральный директор:

- Моя первая сдача была в 2016 году в Воронежском областном центре крови на улице Транспортной, 56. Я пошел вместе с коллегой «за компанию». Еще в детстве увидел в семейном альбоме советский значок «Капелька крови», который давали за донации. Моя мама была донором, у нее и сохранился этот значок-капелька. Она меня поддержала и сама продолжила сдавать. В итоге стала Почетным донором России. Так донорство оказалось нашей семейной традицией.

Потом я переехал в Санкт-Петербург и продолжил сдавать там. Тоже получил звание «Почетный донор России», а затем и «Почетный донор Санкт-Петербурга». А с 2025 года сдаю кровь в столице - хочу получить «Почетного донора Москвы».

Я организовывал экскурсию в Центр крови имени Гаврилова, участвовал в квизе к 100-летию Института переливания крови. А в 2025 году вступил в сообщество доноров и стал региональным куратором акции по Воронежу и Петербургу, которая проходит по всей стране дважды в год.

Игорь Корестелев Фото: Предоставлено.

Игорь Корестелев, 35 лет, менеджер:

- Мой путь донора начался в студенческие годы, когда знакомая пригласила меня сдать кровь. Я с удовольствием согласился и, еще не понимая цели, важности и того, во что этот поход превратится, совершил свою первую кровоотдачу. За один раз берут 440 мл. Помню, что после спал крепко и сладко.

С того момента, я начал сам ходить и сдавать кровь. Это превратилось в зависимость. Были в жизни паузы, но периодичность сдачи стала частой. В 2022 году я стал почетным донором. Мне дали удостоверение, значок и ежегодную выплату.

До сих пор регулярно, четыре-пять раз в год, езжу в областную больницу в отделение переливания крови и испытываю удовольствие. Конечно, теперь уже есть осознанность, что это может помочь спасти чью-то жизнь. Быть донором - не страшно, а еще и полезно. Ты получаешь результаты анализов компонентов крови, которые покажут твое состояние и подскажут о возможных отклонениях.