«Не скажу, что «вау», но приятно полистать книги»: воронежцы оценили литературную ярмарку

Ярмарка прошла на Советской площади Фото: Юлия ХОПИНА.

Книжная ярмарка открылась 12 июня в Воронеже на Советской площади. Здесь работает множество точек с произведениями от разных издательств. Горожанам предложили широкий выбор: современную прозу и поэзию, научпоп, книги по психологии и философии, автобиографии, фантастику, социологию, искусство.

В каждом павильоне можно пообщаться с представителем издательства. Много пространства отдано под детскую развивающую литературу. Помимо книг юным читателям отведен шатер для проведения мастер-классов и игр.

Однако, пообщавшись с посетителями, мы выяснили, что не все горожане довольны ярмаркой. Покупатели жалуются на узкую тематическую направленность книг. Это было видно даже невооруженным глазом. Ярмарка не рассчитана на широкую аудиторию, предпочитающую современную литературу. Павильон с ней всего один. И пока у стенда с young-adult (художественные книги, адресованные читателям возрастом 14-25 лет) толпилась очередь, павильоны, например, с историческими и научными изданиями пустовали, так как ценителей таких жанров оказалось явно меньше.

Также оказалось, что некоторые издательства завышают цены на свои товары. Мы сравнили стоимость отдельных книг на ярмарке и на популярных маркетплейсах: прайс порой был завышен на 500-1000 рублей. Это, безусловно, отталкивает читателей от дальнейших покупок.

Но несмотря на некоторые недочеты, воронежцы все равно получают от мероприятия удовольствие.

. Фото: Юлия ХОПИНА.

- Ярмарка мне в целом понравилась. Не скажу, что это «вау», но приятно пройтись тут под открытым небом и полистать книги. К тому же можно вживую поговорить с издателями, которые расскажут тебе про некоторые произведения, - поделилась жительница Воронежа.

На книжной ярмарке Платоновфеста еще можно успеть побывать и оценить все своими глазами. Она продолжит работать до 18 часов 14 июня.