Трехлетняя девочка едва не утонула в бассейне воронежского аквакомплекса

Фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП».

Семейный отдых в аквакомплексе Рамонского района Воронежской области обернулся трагедией. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 12 июня в заведении произошел несчастный случай с малолетней девочкой.

По словам очевидцев происшествия, малышка отдыхала вместе с отцом и бабушкой. Купаясь в бассейне, девочка начала тонуть. Взрослые заметили это, когда ребенок уже нахлебался воды. Без сознания ее вынули из бассейна. Очевидцы утверждают, что среди персонала заведения не оказалось подготовленных специалистов, способных оказать первую медицинскую помощь. В результате реанимацию взяла на себя одна из отдыхающих. Женщина проводила девочке массаж сердца и делала искусственное дыхание до приезда «скорой помощи». Малышку доставили в больницу в бессознательном состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту происшествия. Следователи проверят исполнение законодательства об охране жизни и здоровья со стороны администрации аквакомплекса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также в прокуратуре добавили, что следственные органы возбудили уголовное дело и начали свое расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, что это уже не первый трагический случай в подобных развлекательных заведениях области. В августе 2014 года в воронежском аквапарке "Фишка" утонул 4-летний малыш. Спасти его не удалось. Проверка выявила в заведении целый список грубых нарушений. Вскоре после трагедии аквапарк закрылся, а затем его и вовсе снесли.