Аида Гарифуллина в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня аншлаг собрала на Платоновфесте Аида Гарифуллина. Звезда мировой оперы, блиставшая на сценах Ла Скала, Метрополитен-оперы, Парижской национальной оперы, Венской и Баварской государственных опер, привезла в Воронеж программу из шедевров классики.

Это был волшебный вечер. Арии из «Кармен», «Ромео и Джульетты», «Богемы», «Веселой вдовы» и божественное сопрано Аиды, легкое и полетное, оттененное голосами коллег - тенора Кирилла Сикоры и баритона Семена Антакова. Зрители взрывались аплодисментами после каждого номера.

Певица покорила воронежцев своим обаянием и музыкальным сюрпризом.

- Хочу поздравить всех с потрясающим праздником Днем России. Для меня честь, что в этот день я могу петь для вас, - призналась Аида Гарифуллина в финале и исполнила на бис хит Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда». - Мне хочется поделиться чем-то родным для каждого русского слушателя, тем, что каждый знает.

Аида Гарифуллина спела воронежцам

Было очень атмосферно: зрители подпевали артистке, светили огоньками смартфонов - получилось настоящее единение.

- Я сдерживалась, чтобы не расплакаться. Мне было вокально сложно, начал дрожать голос, потому что переполняли эмоции. Это самое больше счастье для артиста, когда тебя так принимают в городе, где ты поешь впервые. Обожаю жителей Воронежа! Я благодарна вам за такой теплый, радушный прием, - призналась звезда. - Мне приходилось петь и при пустом зале в пандемию - причем даже в Ла Скала. Это сложно: ты отдаешь энергию, но не получаешь взамен. А при аншлаге, как в Воронеже, петь очень приятно.

Когда ты делаешь через любовь - всегда есть отдача, нужно быть искренним, открытым публике душевно, петь сердцем, а не просто технически извлекать звуки - в этом секрет успеха артиста, поделилась Аида Гарифуллина.

- Публика всегда тонко чувствует: правду ты говоришь на сцене или нет, - уверена артистка.

Воронежцы это точно почувствовали.