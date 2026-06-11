. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

УЛИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В столице Черноземья продолжается фестиваль «Воронеж - это мы!» (6+). На выходных горожан ждет бесплатная развлекательная программа с концертами и мастер-классами.

12 июня в парке «Орленок» с 18 часов в разных локациях пройдут выступление ансамбля казачьей песни «Казачья горница», турнир по шахматам, открытый урок по тхэквондо ВТФ и тренажерный марафон.

В Центральном парке в 18.00 концерт вокально-хореографического ансамбля «Радость» и тренажерный марафон», а в 19.00 - социально-оздоровительный проект «Тренировка 36».

В «Алых парусах» в разных локациях в 18 часов начнутся концертная программа, посвященная Дню России (в амфитеатре), мастер-класс по театральному искусству, игровой квест, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству «Браслет своими руками», «Волшебный цветок», мастер-класс по баскетболу.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В парке «Танаис» с 18.00 часов концерт «В городском саду играет духовой оркестр», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству: сувенир-топпер «Российский триколор», значок «С любовью к России», фестиваль ГТО «В сердце России» (прием нормативов), тренажерный марафон.

На проспекте Революции в 18.00 начнется концерт «Нам 30-лет» клуба авторской песни «Парус надежды».

На Петровской набережной с 18.00 - «Фиджитал спорт», мастер-класс по пляжному футболу и волейболу, мастер-класс «Фит-лайф».

На Адмиралтейской площади в 18.00 концерт коллектива «Хор русской песни», а в 19.00 - киномарафон.

В парке «Дельфин» с 18.00 - концертно-игровая программа, посвященная Дню России (амфитеатр), мастер-классы по ИЗО, по декоративно-прикладному творчеству «Браслет дружбы», «Народная игрушка», туристская тропа.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В Воронеже продолжается проект «Лето в Кольцовском сквере» (6+). Горожан ждут бесплатные выступления артистов филармонии под открытым небом в центре города. 13 июня выступят участники музыкально-литературного лектория. А 14 июня пройдет концерт ансамбля казачьей песни «Держава». Начало выступлений в 18.00, вход свободный.

Отменить представления могут только из-за неблагоприятной погоды.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА И ЭСТАФЕТА-ЧТЕНИЕ

С 12 по 14 июня на Советской площади развернется книжная ярмарка Платоновского фестиваля (0+). В павильонах можно будет найти книги на любой вкус от 35 российских издательств. Юных читателей можно занять на мастер-классах в Детском шатре. Для взрослых в программе также встречи с писателями.

13 июня в 10.00 на Советской площади писатель Евгений Водолазкин, который в этом году получил Платоновскую премию, подпишет книги всем желающим. В 11.00 начнется творческая встреча с писателем. А в 12.00 на Советской площади стартует эстафета-чтение произведений Андрей Платонова, в которой также примет участие Евгений Водолазкин. Вход свободный. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

В праздничные дни, посвященные Дню России, гостей ждет особенный Дворцовый Weekend. В программе «С любовью к Родине и музыке» сыграют Екатерина Потанина (вокал) и трио Mon’Ochrome - Алексей Макареев (бандонеон), Татьяна Дылькова (фортепиано), Максим Сывороткин (гитара).

Концерты пройдут 12, 13 и 14 июня в 14.00 в Доме с ризалитами. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА

12 июня в зале на Кирова, 8 откроется выставка ректора Суриковского института Анатолия Любавина «Ускользающая красота». Это визуальный диалог художника с понятием вечной женственности. Эффект «ускользания» достигается через тонкое использование света и тени, мягкие переходы цветов, а также деликатные, почти эфемерные образные решения. Каждое произведение - словно застывшее мгновение, в котором женский образ кажется одновременно реальным и невидимым, вызывая у наблюдателя ощущение тайны, недосказанности и тепла. Вход свободный. 3+

ЗАКУЛИСЬЕ ТЕАТРА

Закулисье пяти театров столицы Черноземья можно увидеть на выставке «Создатели миров» в музее имени Крамского. Более 300 экспонатов - эскизы костюмов и кукол, макеты декораций, афиши спектаклей и личные вещи шести художников-сценографов, которые создавали и создают воронежские спектакли. Воронежцы увидят творческое наследие Валерия Кочиашвили, Юрия Гальперина, Алексея Голода, Нины Гапоновой, Елены Луценко, Александра Ечеина. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

МУЗЫКА ПРИ СВЕЧАХ

И забегая вперед - 25 июня воронежцев ждет шоу при свечах. В Зеленом театре в рамках всероссийского летнего тура даст концерт проект Lumisfera. Их выступления проходят в Воронеже не первый год и уже стали летней традицией. Шоу Lumisfera объединяет живое звучание оркестра, вокал и свет свечей в природном антураже. Летний закат за время концерта сменяется звездным небом, создавая впечатляющие декорации, а музыка в исполнении оркестра и сиянии тысяч свечей звучит в унисон с шелестом листвы.

В этот раз музыканты представят воронежцам обновленную программу «Симфония в парке» - с расширенным репертуаром, большим количеством свечей и свежими аранжировками любимых мелодий. Под открытым небом прозвучат произведения Бетховена, Моцарта, Вивальди, Циммера, Эйнауди и других классических и современных композиторов в исполнении оркестра и вокалистов. Начало в 20.00. 12+