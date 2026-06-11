В городской Думе Воронежа торжественно вручили паспорта юным гражданам России

Фото - Воронежская городская Дума

В преддверии Дня России в стенах Воронежской городской Думы состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям областного центра. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского проекта «Мы – граждане России», объединяющего молодежь, которая добилась успехов в учебе, спорте или общественной деятельности.

ГЕРОЙ РОССИИ ВРУЧИЛ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ 27 ШКОЛЬНИКАМ

Документы из рук председателя Воронежской городской Думы, Героя России Андрея Дьяченко получили 27 ребят. Школьники имеют заслуги в волонтерстве, являются победителями и призерами конкурсов регионального и федерального уровней, а также активно участвуют в проектах «Движения первых».

Фото - Воронежская городская Дума

Торжественную атмосферу поддержала инспектор отделения по вопросам миграции УМВД России по городу Воронеж майор полиции Наталья Рогачева.

«БУДЬТЕ ПЕРВЫМИ В ДОБРЫХ ДЕЛАХ»

Обращаясь к подросткам, спикер городского парламента подчеркнул, что получение паспорта — это не просто событие, но и шаг во взрослую жизнь, сопряженный с большой ответственностью перед собой, своей семьей, родным городом и всей страной.

- Каждый из вас – активный участник «Движения первых», будьте первыми в добрых делах, в учебе, в умении сопереживать и помогать ближнему, — сказал слова напутствия Андрей Дьяченко. — Любите свою страну, изучайте ее историю и традиции, стремитесь сделать Воронеж и Россию еще сильнее и краше.

Фото - Воронежская городская Дума

Перед получением паспорта активистка лицея № 3 Анастасия Большакова от лица всех ребят произнесла торжественное обещание быть патриотом своей страны, нести ответственность за ее судьбу, разделять ценности добра и справедливости.

А ученик 7 класса школы № 28 Вячеслав Усенко поделился впечатлениями:

- Приятно, что меня выбрали для участия в таком торжественном мероприятии. Я понимаю, что статус гражданина России подразумевает ответственность. Буду обязательно и дальше хорошо учиться, чтобы мной гордились мои родители и моя страна, — пообещал Вячеслав.