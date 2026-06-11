В Воронеже наградили лучших сотрудников социальной сферы

Фото - Воронежская городская Дума

В день профессионального праздника в региональном отделении Социального фонда России царила особенная атмосфера — тепла и признательности. Здесь награждали тех, для кого работа стала истинным призванием — помогать людям. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов (фракция «Единая Россия»), который пришел выразить благодарность виновникам торжества.

Фото - Воронежская городская Дума

Обращаясь к собравшимся, Олег Николаевич зачитал со сцены поздравительный адрес от имени председателя городского парламента, Героя России Андрея Дьяченко. В послании спикера были особо подчеркнуты главные качества, отличающие героев этого дня: преданность делу, быть готовыми придти на помощь и умение слышать людей.

Сам Олег Черкасов, выступая перед участниками, отметил исключительную важность всех служб Социального фонда и их профессионализм.

Фото - Воронежская городская Дума

Кульминацией мероприятия стала церемония награждения. Вице-спикер вручил Почетные грамоты отличившимся работникам социальной сферы.

— Ваш труд требует не только профессиональных навыков, но и огромной душевной щедрости, терпения и истинного сострадания. Вы — те люди, которые помогают другим не терять надежду даже в самых сложных жизненных ситуациях, — подытожил депутат.