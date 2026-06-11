Сейчас вылетит птичка! В Воронеже открылась выставка по мотивам фототура по донским берегам

Фото: Михаил Шершень «Песня на фоне АЭС».

Широкая река, заливные луга, лес и мощное древнерусское городище. На горизонте этот пейзаж дополняют энергоблоки первой в стране АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. Природа и прогресс здесь не конфликтуют, а гармонично дополняют друг друга.

В мае Нововоронежская АЭС впервые организовала для региональных фотографов экологический фототур. Им показали те самые живописные места вблизи города атомщиков. Участники посетили три видовые точки: правый берег Дона в селе Архангельское, спецпричал (именно сюда по воде доставляли гигантские корпуса реакторов ВВЭР-1200), а также визитную карточку Нововоронежа - пруд-охладитель энергоблока №5.

17 фотографов Черноземья сделали свыше 160 снимков, из которых компетентное жюри отобрало 14 работ для выставки в Воронеже. Работы финалистов и победителей конкурса проиллюстрируют ежегодный публичный отчет по экологической безопасности атомной станции.

«У НАС КЛАССНО! ПРИЕЗЖАЙТЕ!»

Победителей фотоконкурса «С видом на АЭС» объявили в День эколога в Центре креативных индустрий «Матрешка». Там же и открылась выставка «С видом на АЭС». Мероприятие прошло в рамках Эконедели, организованной Министерством природных ресурсов и экологии Воронежской области. Яркие и сочные снимки, которые получились у участников фототура, теперь будут украшать творческое пространство Воронежа.

Руководитель «Матрешки» Мария Ковалева рассказала, что повзаимодействовать с Нововоронежской атомной станцией центр планировал уже давно.

– Долгое время мы мечтали о взаимодействии с таким удивительным и уникальным промышленным предприятием, как Нововоронежская АЭС. Участие ребят и их наставников в фототуре - это замечательная возможность показать себя и свой уровень мастерства, – пояснила Мария. – Результаты фототура экспонируются у нас. В «Матрешку» приходит много людей, которые хотят увидеть что-то новое, а такие виды – грех не посмотреть.

Путешественник, блогер и общественный инспектор по охране окружающей среды Денис Заика также поделился опытом взаимодействия с атомной станцией и своими впечатлениями от фототура.

– Я много путешествую и могу сказать, что воронежцам повезло. У нас в области много интересных смотровых площадок. Но мои самые любимые с видом на Дон - у сел Архангельское и Сторожевое. До их посещения не мог представить, что производственный объект способен гармонично вписаться в природный ландшафт. Парящие градирни – это уникально! А анемоны, которые цветут весной в этих местах? Невероятная красота! Сразу хочется приехать и пофотографироваться. Я всегда радуюсь, когда люди создают и реализуют подобные туристические проекты. Снимки из фототура ценны тем, что их можно показывать и говорить: «Смотрите, как у нас классно! Приезжайте!»

«ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ – У ПОРОГА ДОМА»

Сказали свое слово и члены жюри. Шеф-редактор «Комсомольской правды» и фотограф Евгений Сазонов отметил, что точек для съемки было немного, но, несмотря на это, участникам удалось снять что-то новое и оригинальное.

– Особенно меня поразила фотография с птицей на ветках на фоне градирни – нестандартный взгляд, – добавил Евгений Сазонов. – Такие конкурсы очень нужны современным СМИ: они показывают привычные вещи под необычным ракурсом. В нашей жизни не хватает оригинальности, все любят ходить по проторенной дороге, а вы пошли своим путем. Молодцы абсолютно все.

Также эксперт поделился личным опытом и впечатлениями от занятий фотографией.

– Снимки природы – одни из самых чудесных мгновений, которые дает судьба. Я люблю экспедиции за возможность фотографировать в диких местах. Но многие друзья и гости моей программы «Клуб знаменитых путешественников» признавались: лучшие снимки они сделали не в джунглях или тайге, а в нескольких шагах от порога дома.

ВАЖНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ И ОБРАЗНОСТЬ

Член Союза фотохудожников России Андрей Архипов рассказал, что оценивать чужие работы – самое неблагодарное дело.

– Я сам много раз участвовал в конкурсах и часто разочаровывался, когда смотрел на призовые снимки и думал: «А почему они?» Такие вопросы обязательно возникают. При оценке я ориентировался на название – «С видом на АЭС», то есть фотография должна заключать эту главную суть. Также для меня как фотографа важны два критерия: документальность и образность. Удачная фотография – это когда сочетаются оба пункта.

Такой идеальный кадр, по мнению Андрея Архипова, удалось сделать нововоронежскому фотографу Сергею Морозову. Его работа «Над излучиной Дона» стала победителем в номинации «Атомная гармония».

– Снимок больше документальный, но он показывает и состояние окружающей природы. Кадр очень прост: я много раз проезжал по этой дороге, видел пейзаж. Приятно, что человек нашел именно в привычной панораме гармоничное сочетание природы и технологического объекта.

Победителем в номинации «АЭС в фокусе» оказался студент одного из воронежских вузов, начинающий видеограф Михаил Шершень. Он запечатлел ту самую птичку, о которой говорил Евгений Сазонов. 20-летний юноша увлекается фотографией с детства: впервые взял камеру в руки в шесть лет. Со временем стал посещать тематический клуб и профессионально заниматься съемкой. Во время фототура его особенно впечатлила природа, ее красота и разнообразие. На ней молодой человек и сделал акцент во время съемок.

– На победу, честно говоря, не рассчитывал. Моя ставка была на другую фотографию. На ней тоже изображена птица, но по цветам картинка более живая и сочная. Так что результаты стали для меня приятной неожиданностью, – рассказал Михаил.

Безопасность и экология для Нововоронежской АЭС – не громкие слова, а ежедневная работа. Фототур и выставка – очередной пример того, что современная атомная станция – это аккуратно, красиво и абсолютно органично для воронежской земли.