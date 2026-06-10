Воронежцы игнорируют запреты и лезут в воду с риском для жизни

Фото: Юлия ХОПИНА.

В минувшее воскресенье на пляже около парка «Дельфин» было не протолкнуться. Отдыхающие загорают на расстеленных покрывалах впритык друг к другу, слушают музыку из колонок, дети визжат на надувных кругах, а подростки прыгают в воду с пирса. Напротив пляжа на табличке указано: «Купаться запрещено. Штраф 5000 рублей». Однако воронежцы идут мимо нее, раздеваются и заходят в воду.

На планерке в мэрии 8 июня руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук рассказал об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний сезон. Согласно отчету, в Воронеже купание разрешено только на территории санатория им. Горького в Центральном районе, а также в зоне отдыха «Пески» и на территории яхт-клуба – в Железнодорожном.

Штраф 5000 рублей: закон или запугивание?

На пляже у «Дельфина» официально можно лишь отдыхать у воды, но не заходить в нее. Администрация парка предупреждает о запрете табличкой «Купание запрещено. Штраф 5000 рублей. Ведется видеонаблюдение».

– Да, это мера безопасности: из-за строительства бассейна в воде могут быть предметы, которые человек может не заметить при прыжке. Мы предупреждаем табличкой. Берегите себя! – дала нам ответ администрация парка.

В комментарии руководства «Дельфина» ни слова про штраф. Но получается, что цифра 5000, указанная на щите, написана в большей степени для предупреждения и устрашения отдыхающих. Согласно областному закону, санкция за купание в неположенном месте для граждан составляет 500 рублей, а при повторном нарушении – 1000. И даже если опустить момент с суммой наказания, возникает вопрос: «Кто будет выписывать штраф?» Делать это могут инспекторы ГИМС, спасатели или сотрудники полиции. У администрации парка таких полномочий нет.

Фото: Юлия ХОПИНА.

Цена риска

Отталкиваясь от наших наблюдений, отдыхающих не остановить. Пообщавшись с жительницей города у воды, мы поняли, что основная причина купания на сомнительном городском пляже – расстояние.

– У нас на семью одна машина. Муж работает и забирает ее на целый день себе. Я с двумя детьми не могу далеко ездить, и этот пляж для нас самый доступный, – поделилась жительница Воронежа.

Несмотря на то что мэрия официально купаться около «Дельфина» не разрешает, в выходные дни на пляже собирается много отдыхающих: как тех, кто просто проводит время у воды, так и непосредственно купающихся. Воронежцы действуют на свой страх и риск, игнорируя запреты и санитарные условия воронежского водохранилища