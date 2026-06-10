Фото: РИА "Воронеж"

18 июня 2026 года Воронеж станет эпицентром международной дипломатии нового формата. РИА «ВОРОНЕЖ» при поддержке Правительства Воронежской области открывает международный политологический форум «АНТИЦИКЛОН-2026». В отеле «Марриотт», соберутся те, кто готов действовать вопреки глобальному похолоданию в международных отношениях.

Главная миссия форума выражена в его девизах: «Развеять тучи взаимного недоверия» и «Растопить политический лед планеты вместе!». Организаторы ставят перед собой задачу — превратить диалог из конфронтационного в созидательный, используя площадку Воронежа как место силы для народной дипломатии.

Фото: РИА "Воронеж"

КТО ПРИЕДЕТ В ВОРОНЕЖ?

Список участников объединил ярких представителей общественной мысли, журналистики и политической аристократии из стран Европы и Азии. Свое участие уже подтвердили:

· Дмитрий Николаевич Толстой-Милославский — представитель зарубежной ветви знаменитой династии Толстых;

· Рональд Шварцер — глава Венского клуба традиционалистов. Ему доверена миссия зачитать на форуме обращение принца Лео фон Гогенберга (прямого потомка эрцгерцога Франца Фердинанда из династии Габсбургов). Принц называет Россию единственной силой, способной удержать планету от глобальной катастрофы;

· Снежана Тодорова — председатель Союза журналистов Болгарии.

Кроме того, в Воронеж прибывают представители общественных организаций, журналисты и политические деятели из Армении, Германии, Боснии и Герцеговины, Киргизии, Узбекистана, Австрии и Великобритании. География форума доказывает: желание слышать друг друга сильнее политических границ.

Фото: РИА "Воронеж"

В ЦЕНТРЕ ПОВЕСТКА: ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ И ЗА МИР

Участникам предстоит обсудить важный вопрос современности — международную консолидацию в условиях дискриминации национальных интересов. В фокусе дискуссий — поиск совместных усилий стран по поддержанию мира на фоне беспрецедентных вызовов времени. Ключевая идея «Антициклона» — показать, что народы и экспертные сообщества способны договариваться ради процветания.

Организаторы уверены: итогом форума станет новый виток развития инициатив народной дипломатии на местах.