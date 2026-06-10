Георадары и магнитометры против времени: В Воронеже показали технику, которая видит захоронения и блиндажи времен войны

Фото - СУ СКР по Воронежской области

9 июня Парк Патриотов в Воронеже стал центром притяжения для тех, кто считает своим долгом вернуть из небытия имена павших во время Великой Отечественной войны героев. Впервые город принял масштабный 4-й слет поисковых отрядов СК РФ. Более 200 следователей-криминалистов со всей страны, а также коллеги из республики Беларусь собрались здесь, чтобы дать старт новой «Вахте памяти». Однако ключевым событием церемонии стала не только торжественная часть с возложением цветов, но и уникальная выставка техники, которая способна «видеть» металл и пустоты сквозь толщу грунта.

Фото - СУ СКР по Воронежской области

ПОЧЕМУ ВОРОНЕЖ?

Выбор площадки не случаен. Эстафету слета Воронежу передали Псков, Гатчина и Краснодарский край. Наша земля полита кровью советских солдат особенно щедро. В 1942–1943 годах здесь шли ожесточенные бои. 212 дней линия фронта проходила прямо через город, разделяя его на две части. Освобождение Воронежа стало стратегическим шагом на пути к Победе. Именно поэтому он носит звание Города воинской Славы.

Десятилетиями поисковики находят в нашей области останки бойцов, и помощь профессиональных криминалистов СК в этом важна. Стартовавшая «Вахта памяти» — это начало серии поисковых экспедиций. Цель — обнаружение и перезахоронение останков бойцов, отдавших жизнь за Родину. Для следователей это не просто работа, а возможность лично прикоснуться к истории и восстановить справедливость.

Михаил Шувалов, следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ провел экскурсию по экспозиции Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

НЕ ПРОСТО ЛОПАТА И ЩУП: ВЫСТАВКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Одним из зрелищных событий дня стала выставка криминалистической техники. То, что обычно скрыто от глаз обывателей, здесь можно было не только увидеть, но и потрогать, а также услышать детальное объяснение от профессионалов.

Михаил Шувалов, следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ, лично провел экскурсию по экспозиции.

— Это демонстрация специальной техники, которая используется при обнаружении захоронений большой давности, единичных захоронений. Мы оказываем техническую помощь. Кроме того, проводим обучение следователей — начинающих студентов учебных заведений Следственного комитета, — отметил он.

Важные инструменты для прочесывания верхнего слоя почвы и водных преград Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чего здесь только не было: магнитные грабли — простейшие, но незаменимые инструменты для прочесывания верхнего слоя почвы и водных преград. На них «цепляются» осколки, гильзы, личные вещи с металлическими элементами. Металлоискатели различных модификаций, в том числе глубинные, дроны.

Техника, используемая при обнаружении захоронений большой давности Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Например, магнитометры - приборы, которые фиксируют большие скопления металла на огромных площадях (например, места массовых боев с уничтоженной техникой). Или средства нелинейной локации. Они идеальны для поиска боеприпасов и взрывоопасных предметов, которые до сих пор смертельно опасны в земле.

И гидролокаторы для работы под водой. На реках и озерах, где шли переправы, они «видят» дно, заиленные останки бойцов, утонувшую технику и оружие.

Георадар нередко применяют и при раскрытии уголовных дел Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗЕМЛЮ НАДО «ПРОЩУПАТЬ»

Георадар стал настоящей «звездой» выставки. Этот прибор способен «видеть» сквозь толщу земли до 8 метров! С его помощью специалисты находят пустоты, блиндажи и массовые захоронения. Принцип работы: прибор посылает импульс и принимает отраженный сигнал от границ разных сред (пустот, костей, металла, воды). Главный козырь геофизического прибора — глубина. В зависимости от используемой антенны (а на выставке их было представлено четыре типа) диапазон работы составляет от 10 сантиметров до 8 метров. Этого достаточно, чтобы «прощупать» землю до нетронутых слоев военного времени.

— Чтобы зря не копать, мы локализуем место прибором, — рассказал Михаил Шувалов. — Например, в Херсонской области мы с его помощью обследовали противотанковый ров, куда фашисты сбрасывали, предварительно, мирных граждан. В результате локализовано захоронение не менее чем 500 человек.

Георадар нередко применяют при раскрытии уголовных дел, когда необходимо обследовать какую-то поверхность, установить наличие слоев почвы, состав грунта.

— А вообще, — улыбнулся криминалист, — георадар применяют везде: от проверки железнодорожного полотна до исследования египетских пирамид.

Дроны для поисков Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

КАЛМЫКИЯ: МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ» СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Слет — это не только техника. Это люди, для которых поиск стал делом жизни.

Тамара Эльдеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Калмыкия, работает в ведомстве с 2013 года. Для нее поиск — это не работа, а долг.

— Это зов души, — признается она. — Страна должна знать своих героев. У многих из нас родственники пропали без вести, и мы надеемся, что однажды найдем и их.

Тамара Эльдеева рассказала удивительную историю. Один из поисковых отрядов нашел медаль «За отвагу». Они же установили имя героя. Задача калмыцкого отряда СК была иной: найти живых родственников.

— Я вела долгую архивную работу, созванивалась с архивами, — вспоминает она. — Наконец родственники нашлись… в Астраханской области! Когда-то герой жил в Калмыкии, потому поиски начинались у нас. В итоге мы торжественно передали медаль потомкам.

Участники делились интересными фактами из своей работы Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ПРИМОРЬЕ: КОТЕЛОК С ИНИЦИАЛАМИ «БСА»

Аврора Римская, старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю, возглавляет штаб архивной и поисковой работы. В ее регионе Великая Отечественная не гремела, но кровопролитные бои с японскими милитаристами шли у озера Хасан в 1938 году.

— Война не закончена, пока не похоронен последний солдат, — процитировала она великого полководца Александра Суворова и поделилась трогательным случаем в своей практике.

Поисковики нашли останки бойца. Опознать его помог старый армейский котелок — на нем были нацарапаны инициалы «БСА».

— Сравнили со списками погибших и предположили, что это Белов Степан Алексеевич, — рассказывает она. — Разыскали родственников в Пермском крае.

Оказалось, жива племянница солдата, которая помнила, что ее бабушка искала своего сына Степана и повторяла: «Где же похоронены твои косточки, сынок?». Когда следователи передали семье останки дяди, женщина прислала письмо с благодарностью. Для нее это стало закрытием многолетней раны.

Евгений Юршин, старший следователь-криминалист СУ СКР по Воронежской области Фото: Ирина ШАБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВОРОНЕЖ: СВОИ, РОДНЫЕ

Евгений Юршин, старший следователь-криминалист СУ СКР по Воронежской области, признался: принимать коллег на своей земле — и честь, и ответственность.

— Мы постоянно выезжаем в Острогожский район Воронежской области. Пять лет работаем там, извлекаем останки бойцов. Находим орудия, личные вещи, — говорит он.

Недавно, по его словам, в Воронеже на стройке у бывшего мясокомбината на улице Ворошилова рабочие наткнулись на останки при рытье котлована. На вызов выезжали криминалисты.

— Каждая находка уникальна. Иногда по пулевым или осколочным ранениям удается установить причину смерти солдата. Это наша работа — не просто найти, но и понять, что с ним произошло, - подчеркнул Евгений Юршин.

ПРИМЕР УСПЕШНОГО ПАРТНЕРСТВА

Присутствующий на мероприятии руководитель управления молодежной политики Воронежской области Сергей Афанасьев подчеркнул, что наш регион по праву гордится поисковым движением, которое насчитывает уже много лет.

– Воронежская область по праву гордится поисковым движением, которое насчитывает уже много лет. Тесное взаимодействие поисковиков с региональным Следственным Комитетом – яркий пример успешного партнерства, объединения общественной и государственной организаций. Каждый раз, когда в ходе экспедиций обнаруживают останки, наши поисковики оперативно взаимодействуют с СК для проведения экспертизы — так восстанавливается историческая правда и сохраняется память о героях. Для нас это мероприятие очень важно. И особая честь для нас — принимать на воронежской земле Всероссийский слет поисковых объединений со всей страны, — пояснил руководитель управления молодежной политики Воронежской области Сергей Афанасьев.

Фото - СУ СКР по Воронежской области

А зампред Воронежской облдумы Кирилл Левит, который ранее возглавлял региональный СК, добавил: криминалисты помогают восстановить историческую память, вскрыть подробности страшных событий 2041-2045 годов. И это бесценно для потомков.