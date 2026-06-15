Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом Платоновской премии

Фото: Правительство Воронежской области

В Воронеже прошла церемония вручения Платоновской премии в области литературы и искусства. Лауреатом 2026 года стал писатель, литературовед и доктор филологических наук Евгений Водолазкин.

Награда присуждена ему «за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры». Отмечается, что за кандидатуру автора известных романов «Лавр», «Авиатор» и «Чагин» члены экспертного совета проголосовали единогласно.

Губернатор, приветствуя лауреата, подчеркнул, что Платоновская премия за годы своего существования стала одной из самых значимых наград региона.

Фото: Правительство Воронежской области

— Платоновская премия – главная наша награда за творчество, за вклад в развитие литературы, искусства. Мы вручаем ее в 14-й раз. И я не помню такого, чтобы все члены экспертного совета были единодушны, присуждая эту награду. Все высказались единогласно, отмечая Ваш вклад как классика современной русской литературы, как ученого, который занимается изучением и укреплением русского языка, — обратился глава региона к Евгению Водолазкину.

Сам писатель поблагодарил за высокую оценку его труда и особо отметил значение фестиваля, в честь которого названа премия.

Фото: Правительство Воронежской области

— Воронеж – это особое место. Платоновский фестиваль – особое явление. Я бывал на нем раньше, на меня он произвел огромное впечатление. Сейчас модно устраивать крупные мероприятия, но здесь это не просто мероприятие. Это признание в любви великому писателю. Мне приятно, что в городе, где так ценят культуру, где сам воздух наполнен литературой, я получаю эту премию, — сказал Евгений Водолазкин.

Из рук губернатора лауреат получил диплом, нагрудный знак и сертификат на 1 миллион рублей.