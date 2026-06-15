Александр Гусев вручил первые паспорта 23 юным воронежцам

Фото: Правительство Воронежской области

В преддверии Дня России губернатор Александр Гусев лично вручил паспорта гражданина Российской Федерации 14-летним подросткам, которые уже успели проявить себя в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни.

Мероприятие, собравшее в зале лучших молодых людей, посетили также председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, министр образования региона Наталья Салогубова и руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев. Главными героями стали 23 школьника — победители и призеры всероссийских и региональных конкурсов, активные участники общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

Обращаясь к ребятам, Александр Гусев подчеркнул, что возраст — не помеха для настоящих дел. Собравшиеся в зале юные воронежцы своими поступками, достижениями и активной позицией уже сегодня доказывают: регион может и должен ими гордиться.

Фото: Правительство Воронежской области

- Вы станете полноправными гражданами нашей страны. Это огромная честь и огромная ответственность. Долг каждого из вас — достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать законы государства. Желаю вам найти верный путь в жизни, реализовать свои таланты во благо России и всегда приносить радость в сердца родителей и педагогов. Будьте активными, позитивными и разносторонними людьми, — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил символизм церемонии, приуроченной к главным июньским датам, одна из которых — День образования Воронежской области.

Юрий Матузов, в свою очередь, обратил внимание подростков на глубинный смысл получаемого документа. По его словам, паспорт — это не просто удостоверение личности.

- Это настоящий символ. Символ принадлежности к народу с великой историей и культурой, которую невозможно отменить. К народу с героическими победами и самыми светлыми мечтами. Государство, вручая главный документ, подтверждает: оно верит в вас и ждет новых свершений. Мы убеждены — вы справитесь, достигнете самых высоких ступеней, прославите свою малую родину и всю страну, — обратился к школьникам спикер облдумы.

Фото: Правительство Воронежской области

Кульминационным моментом перед вручением стало произнесение каждым из ребят торжественного обещания на верность Российской Федерации. После этого Александр Гусев вручил подросткам паспорта, а также памятные подарки: экземпляры Конституции РФ и красочные книги о достопримечательностях и истории Воронежской области.

Завершая встречу, губернатор пожелал мальчишкам и девчонкам счастья, успехов и новых побед во имя родного края и всей страны.