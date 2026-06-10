Самый доступный гибрид в России** с миллионной субсидией: рациональный выбор для воронежских семей от бренда №1 по продажам – EVOLUTE

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

Выбор семейного автомобиля в Воронеже — это прежде всего вопрос соотношения цены и качества. Гибридный кроссовер EVOLUTE i-SPACE предлагает уникальную для рынка комбинацию: большой современный автомобиль D-класса по цене компактного кроссовера. С государственной поддержкой до 925 тыс. рублей он становится самым доступным гибридом в России. Не зря эта модель стала самым популярным гибридом в сегменте автомобилей на новых источниках энергии в России.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1* с производством на заводе полного цикла в Липецкой области. Бренд четыре года подряд удерживает лидерство в сегменте электромобилей и занимает одну из ведущих позиций среди моделей на новых источниках энергии. Завод обеспечивает полный цикл производства — от сварки и окраски до финальной сборки.

Фото: пресс-служба Evolute.

С учетом государственной поддержки стоимость EVOLUTE i-SPACE в пятиместной комплектации начинается от 2,56 млн рублей, в семиместной — от 2,66 млн рублей. Экономия на техобслуживании, топливе и транспортном налоге достигает 550 тыс. рублей в год. За несколько лет владения экономия суммируется до сопоставимых со стоимостью нового автомобиля сумм.

EVOLUTE i-SPACE оснащен силовой установкой мощностью 218 л.с. с расходом 5,6 л на 100 км. Запас хода — до 1 250 км. Мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном, шесть подушек безопасности, расширенный зимний пакет и багажник объемом до 2 125 л — полный набор необходимых для семейного кроссовера функций.

Программа трейд-ин упрощает смену автомобиля: достаточно сдать старое авто в зачет стоимости нового EVOLUTE i-SPACE. Гибкие условия кредитования и рассрочки позволяют подобрать комфортный вариант оплаты для любого бюджета.

Фото: пресс-служба Evolute.

В Воронеже работает официальный дилерский центр EVOLUTE. Владельцам доступно бесплатное мобильное приложение и программа «Помощь на дороге». Подробности — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых гибридных автомобилей, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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