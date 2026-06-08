«Новые люди» обсудили с предпринимателями реформу связи, поддержку семейного бизнеса и проблемы такси в Воронеже

Фото: партия "Новые люди".

На ней присутствовали новый президент ТТП Роман Деев, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачёв и лидер «Новых людей» в регионе, депутат облдумы Сергей Гурченко.

Реформа связи: угроза для малых операторов

Депутаты от «Новых людей» обсудили с воронежскими представителями малых телеком-компаний федеральную реформу в сфере связи. Стоимость лицензий для операторов связи, которая сегодня стоит несколько тысяч рублей, может вырасти в десятки раз. Малые компании, которые подводят интернет в частные дома и в сёла, вряд ли выдержат такие затраты, что в итоге может привести к монополизации отрасли.

Фото: партия "Новые люди".

По оценке участников, в Воронеже один только провайдер обслуживает более 10 тысяч домохозяйств. И в случае закрытия мелких операторов этим пользователям придётся переподключаться к крупным сетям, что грозит многомесячными неудобствами и перебоями. Депутаты и представители ТПП Воронежской области договорились вывести вопрос на федеральный уровень и подготовить совместные аргументы в защиту малого бизнеса.

Статус «семейного предприятия»

Лидер «Новых людей» в Воронежской области, депутат облдумы Сергей Гурченко рассказал о своей законодательной инициативе для развития малого и среднего предпринимательства — введение в регионе понятия «семейного предприятия».

Это бизнес, в котором не менее половины сотрудников или собственников - члены одной семьи. Для таких предприятий тоже должны быть разработаны меры поддержки. Они уже действуют в Тамбовской, Рязанской и Нижегородской областях. Считаю, что в их числе должна быть и Воронежская область. Поэтому первый этап - введение в региональном законодательстве самого понятия «семейное предприятия», - рассказал Сергей Гурченко.

Такси на белгородских номерах — причина и решение

Еще одна тема, которую подняли участники встречи - в Воронеже становится все больше такси с белгородскими номерами. Мотивация простая: в Белгородской области действует 50%-ная скидка на транспортный налог для автомобилей на газу. Воронежские таксисты ставят газ, регистрируют машину в соседнем регионе и экономят.

Фото: партия "Новые люди".

- Сама идея правильная. Но сейчас из-за неё Воронеж теряет налоги, а водители — время на поездки за сотни километров. Решение очевидно: ввести такую же льготу у нас в регионе, - отметил депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев.

Представители партии «Новые люди» подчеркнули, что в ближайшее время приступят к проработке этого вопроса на региональном уровне.