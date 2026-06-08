День соседей в Воронеже объединил взрослых и детей

фото: Воронежская городская Дума

В Железнодорожном районе, в округе депутата Воронежской городской Думы Владимира Ходырева, День соседей отметили широко и по-домашнему тепло. При поддержке парламентария творческие коллективы ДК «Восток» подготовили для гостей яркую театрализованно-концертную программу, участниками которой стали и взрослые, и дети. Главной «изюминкой» вечера стал «Хоровод дружбы» — символ единства, взаимопонимания и добрососедства, объединивший всех без исключения.

В клубе «Краснолесье» праздник запомнился выступлениями талантливых местных артистов. Однако особым вниманием пользовалось уютное чаепитие на свежем воздухе — жители смогли не спеша пообщаться, обменяться новостями и просто насладиться компанией друг друга. Идея настолько пришлась по душе, что здесь же, во время праздника, решили: День соседей в «Краснолесье» должен стать традиционным.

фото: Воронежская городская Дума

К такому же единодушному выводу пришли и в клубе «Боровое». Пока взрослые неспешно беседовали за чашкой чая и делились историями из жизни, для детей и подростков организовали активную программу на летней площадке: подвижные игры, веселые эстафеты, соревнования по скороговоркам и даже импровизированные песенные баттлы.

Своими впечатлениями поделился заведующий МБУК «ЦКС» клуб «Боровое» Владимир Быканов:

— Знаете, мы пообщались с соседями после праздника и поняли: нам очень не хватало именно такого — душевного общения. Без спешки, без официального повода — просто по-соседски. Поэтому мы приняли решение: День соседей в нашем клубе становится ежегодным!

фото: Воронежская городская Дума

Организаторы и участники поблагодарили Владимира Ходырева за поддержку, которая позволила превратить обычный календарный день в настоящий праздник соседской теплоты и общей радости.