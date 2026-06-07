На пожаре под Воронежем погибли трое братьев

Фото пресс-службы регионального Следкома.

7 июня ранним утром загорелась одна из двухкомнатных квартир на 12-м этаже (самом верхнем) дома по Парковому проезду в городе Нововоронеж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области. На звонок, поступивший на пульт дежурного в 4:46, отреагировали 12 спасателей и три единицы спецтехники (два пожарных расчета ПСЧ-27 и одно отделение ПСЧ-99). С огнем, который повредил мебель и бытовую технику на площади трех квадратов, спасатели справились в 5:04.

На месте пожара нашли тела двух мальчиков – шести и десяти лет - без признаков жизни. По данным пресс-службы воронежского Следкома, смерть детей наступила в результате отравления окисью углерода. А их 19-летний брат скончался в больнице через несколько часов после госпитализации.

Фото пресс-службы регионального Следкома.

Прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, органов системы профилактики.

Тем временем, сотрудники СК возбудили уголовные дела по ч.3 ст.109, ст. 293 УК РФ, осмотрели место происшествия, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз. Выполняются различные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.

Где были в момент пожара родители, пока неизвестно.

В Следкоме напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

- Не допускайте использование электроприборов не по назначению, соблюдайте правила их эксплуатации, не применяйте самодельные электронагревательные приборы, - призывают следователи.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области на пожаре погибли двухлетняя девочка и ее трехлетний брат.

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