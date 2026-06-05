Воронежский губернатор на ПМЭФ-2026: ЭКГ-рейтинг из «скорой помощи» бизнесу превратился в ключ к господдержке

Фото - Правительство Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил на тематической сессии «Деловая репутация: новации ЭКГ-рейтинга и лучшие практики государственной поддержки ответственного бизнеса», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума 5 июня. Мероприятие, объединившее представителей федеральной и региональной власти и бизнеса, было посвящено трансформации рейтинга ЭКГ (экономика, кадры, государство) из экспериментального проекта в реальный механизм оценки компаний.

Модераторами и спикерами сессии выступили: заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, руководитель Росстандарта Антон Шалаев, заместитель руководителя ФНС Тимур Шиналиев.

Фото - Правительство Воронежской области

КАК ПОЯВИЛСЯ ЭКГ-РЕЙТИНГ: УРОКИ ПАНДЕМИИ

Открывая сессию, Игорь Щёголев напомнил, что идея рейтинга родилась из опыта 2020 года. Тогда государство выделяло большие средства на поддержку предприятий, но помощь часто доставалась крупному бизнесу по принципу «кто первый добежал». Потребовались объективные критерии, привязанные к национальным целям.

Сегодня система охватывает более 95% действующих предприятий страны, включая малый бизнес, ИП и некоммерческие организации. По словам полпреда, ЭКГ перестал быть просто измерительным инструментом:

- Это инструмент, который влечет за собой определенные государственные преференции. Компании, которые показывают лучшие результаты по нашим метрикам, получают более широкие возможности взаимодействия с государством.

Фото - Правительство Воронежской области

ВОРОНЕЖСКИЙ ОПЫТ: ЗАКОН, БАЛЛЫ И ЛЬГОТЫ

Александр Гусев рассказал, что Воронежская область стала одним из первых регионов, внедривших ЭКГ-рейтинг на законодательном уровне. В 2023 году здесь приняли областной закон об ответственном бизнесе, установив проходной балл выше 90. Предприятия-лидеры получили пакет мер поддержки:

· Упрощенный порядок присвоения статуса особо значимого инвестпроекта;

· Ускоренное прохождение разрешительных процедур;

· Приоритет при технологическом присоединении к инженерным сетям.

Глава региона привел конкретные результаты. Только за 2025 год финансовую поддержку получили восемь ответственных компаний на общую сумму 373 млн рублей. Средства направлены на: субсидии в сельском хозяйстве (племенное животноводство, переработка растениеводческой и животноводческой продукции), гранты регионального фонда развития промышленности приобретение техники и оборудования для АПК.

Упрощенными процедурами воспользовались многие предприятия. Кроме того, около 200 человек нашли работу, целенаправленно выбирая работодателей с высоким ЭКГ-рейтингом.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЕТЕРАНЫ СВО

Отдельно Александр Гусев остановился на трудоустройстве ветеранов боевых действий и участников спецоперации.

- Бизнес-сообщество активно включилось в этот процесс. Мы приняли областной закон о квотировании рабочих мест и теперь запрашиваем у высокорейтинговых компаний информацию о создаваемых местах, — подчеркнул губернатор.

Самые впечатляющие результаты связаны с внедрением ЭКГ в систему госзакупок. В 2025 году проведено закупок на 7,5 млрд рублей (в планах — 10 млрд). Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза.

Анализ победителей тендеров показывает стремительный рост качества подрядчиков: в 2024 году лишь 15% поставщиков входили в категории «выше среднего», «продвинутые» и «лидеры». В 2025 году таких компаний уже 62%.

В завершение Александр Гусев обозначил точку роста: сейчас строительная отрасль исключена из сферы применения ЭКГ-рейтинга в госзакупках. Губернатор призвал распространить этот успешный инструмент и на строительство.