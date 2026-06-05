Главный воронежский синоптик Александр Сушков о погоде на выходные: «Рай для огурцов и помидоров»

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Пока на другом конце страны жители Приморья переживают разгул стихии — проливные дожди и шквалистый ветер, сбивающий с ног, — в Центральной России наступило настоящее «лето в открытке». В Воронежской области установилась комфортная, по-июньски теплая погода, которую метеорологи называют едва ли не эталонной для начала первого летнего месяца.

Главный метеоролог региона Александр Сушков отмечает уникальность местного климата:

- Видите, у нас нет ни моря, ни гор, ни океана, но при этом нет и экстремальных природных катаклизмов. Сейчас в регионе установилась хорошая погода, когда среднесуточная температура превышает +20 градусов. Для огурцов и помидоров на грядках это очень хорошо. Также нет сильной жары.

ЧТО ЖДАТЬ ВОРОНЕЖЦАМ 6 И 7 ИЮНЯ

По словам синоптика, предстоящие выходные порадуют мягким теплом без изнуряющего зноя. Температура днем составит +23… +25 °C.

В субботу, 6 июня, возможны небольшие кратковременные дожди (они не испортят впечатление от прогулок). А в воскресенье, 7 июня будет сухо и по-летнему уютно.

А КУПАТЬСЯ? ПОКА РАНО!

Единственное, о чем предупреждают метеорологи — еще не время для открытия пляжного сезона. Вода в воронежском водохранилище, например, прогрелась лишь до +19 градусов.

- Жалко, что пока не рекомендуют купаться. В водохранилище и то сейчас +19 градусов, — комментирует Александр Сушков. — Кстати, такая температура свойственна июньской погоде в Воронежской области. Это в предыдущие годы мы пережили засушливое лето.