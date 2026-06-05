В Воронеже приступили к финальной стадии реставрации Дома Гарденина

Фото: РИА "Воронеж"

В рамках рабочего визита в Воронежскую область заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев посетил один из знаковых исторических объектов региона — Дом Гарденина. Целью поездки стало ознакомление с ходом восстановления этого памятника архитектуры XVIII века, на базе которого создается современное музейное пространство в составе масштабного историко-культурного кластера «Петровский остров».

В осмотре объекта также приняли участие: заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов, председатель областной Думы Юрий Матузов, министр культуры региона Мария Мазур и глава областного минстроя Артур Кулешов.

Фото: РИА "Воронеж"

ТРЕХЛЕТНЯЯ ЭПОПЕЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Реставрационные работы в усадьбе стартовали в 2023 году. К моменту начала восстановления здание находилось в критическом состоянии. Сказались разрушительные последствия времени, а также многочисленных пожаров, которые нанесли серьезный урон фасадам, кровле, оконным проемам и внутренним стенам. Особую сложность представляло агрессивное воздействие подземных вод, проходящих под фундаментом постройки.

Фото: РИА "Воронеж"

Специалистам пришлось провести беспрецедентный комплекс инженерных работ по усилению основания здания и обеспечению его безопасной эксплуатации в будущем.

- Воронеж по праву считается петровским городом: известно, что Пётр I посещал его около 15 раз и в общей сложности провел здесь более 500 дней. Однако музея, который бы полноценно рассказывал об этой важнейшей странице истории, до сих пор не было, — подчеркнул Алексей Гордеев.

ФИНАНСОВЫЙ РЫВОК: БЮДЖЕТ РЕГИОНА И ПОМОЩЬ СБЕРА

Отдельные слова благодарности вице-спикер Госдумы адресовал Сберу и лично его главе Герману Грефу. Банк выделил 100 млн рублей на создание музейной экспозиции. Если строительно-реставрационная часть ведется за счет областной казны, то именно наполнение выставок стало возможным благодаря бизнес-поддержке.

- Сегодня мы выходим на финишную прямую. Мы рассчитываем, что уже в сентябре вместе с губернатором Александром Викторовичем Гусевым откроем этот уникальный музейный комплекс, — заявил Алексей Гордеев. — В него войдут Дом Гарденина, корабль-музей «Гото Предестинация» и другие объекты. Это позволит наглядно показать историю жителям и гостям региона.

Фото: РИА "Воронеж"

УСАДЬБА СПОДВИЖНИКА ПЕТРА И ЭКСПОНАТЫ ИЗ АРХИВОВ

Реставрация усадьбы ведется с максимальным сохранением аутентичного облика, архитектурных особенностей и стилистики XVIII века. Напомним, ее основателем является сподвижник императора, купец и родоначальник династии суконных фабрикантов Потап Никитич Гарденин.

После завершения работ в здании историко-культурного центра разместится экспозиция «Петр I и его сподвижники в Воронежском крае». Она расскажет о периоде, когда во время пребывания царя Воронеж фактически становился временной столицей Российского государства.

Фото: РИА "Воронеж"

Гости музея смогут увидеть:

Подлинные артефакты, найденные в ходе археологических раскопок на месте Петровского цейхгауза;

Уникальные документы из Российского государственного архива древних актов;

Предметы быта, образцы мебели и другие свидетельства эпохи.

Отдельные разделы экспозиции посвятят вкладу воронежских купцов в строительство русского флота и роли Петра Великого в развитии региона.

КОГДА ЖДАТЬ ОТКРЫТИЯ?

Новый музей станет первым в Воронеже специализированным пространством, комплексно раскрывающим историю города конца XVII – начала XVIII века. Открытие для посетителей запланировано на III квартал 2026 года. Торжественное событие приурочат к знаменательной дате — 330-летию создания регулярного Военно-морского флота России.