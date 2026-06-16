Депутат горДумы Воронежа поздравил медработников с профессиональным праздником

Фото: Воронежская городская Дума

Накануне Дня медицинского работника депутат Воронежской городской Думы Максим Михин выбрал живой формат поздравления – он лично приехал в поликлинику № 16 и стоматологическую поликлинику № 5, которые находятся на территории его округа в Левобережном районе, чтобы пообщаться с коллективом. Вместо официальных речей –диалог, вместо отчетных цифр – искренние слова признательности людям, которые заботятся о здоровье тысяч горожан.

В ходе встречи сотрудники учреждения получили не только теплые пожелания, но и благодарности за добросовестный труд и памятные подарки. Максим Михин подчеркнул: за каждым направлением к специалисту, каждой расшифровкой анализа и каждым дежурством стоит живой человек. Врач, медсестра, лаборант или сотрудник регистратуры – все они звенья одной системы. От их профессионализма напрямую зависят: возможность вовремя попасть к доктору, услышать верный диагноз и получить качественное лечение.

Фото: Воронежская городская Дума

Внимание в этот день депутат уделил и коллективу воронежской стоматологической поликлиники №5, которую посетил следом. Отдельной и теплой строкой в череде поздравлений стало обращение к главному врачу Ларисе Табенской. Максим Михин поблагодарил ее за организацию работы учреждения и вклад в развитие медицинской помощи жителям округа.