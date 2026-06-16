Воронежские «Создатели миров»: как рождается театральная магия

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы» в музее им. И.Н. Крамского (возрастной ценз 6+). Экспозиция, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России, стала еще одним важным событием в культурной жизни региона.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАКУЛИСЬЕ

Выставка объединила более 300 экспонатов из пяти ведущих театров Воронежа: драмтеатра им. Кольцова, театра кукол им. Вольховского, театра оперы и балета, ТЮЗа им. Маршака и Камерного театра. Здесь можно увидеть эскизы, макеты, элементы декораций и костюмов, которые десятилетиями формировали художественный облик воронежской сцены.

В центре внимания — шесть выдающихся мастеров: Юрий Гальперин, Нина Гапонова, Алексей Голод, Александр Ечеин, Валерий Кочиашвили и Елена Луценко. Их работы демонстрируют, как рождаются сценические образы — от первых набросков до полного воплощения.

Фото: Правительство Воронежской области

ТРИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВА

Экспозиция построена как единая инсталляция, разделенная на зоны, воспроизводящие этапы театрального производства :

· «Закулисье» — раскрывает технические и художественные решения Валерия Кочиашвили, главного художника Воронежского театра оперы и балета. Он оформил несколько десятков спектаклей, в том числе «Лебединое озеро», «Щелкунчика», «Спящую красавицу», «Жизель», «Корсара», «Ромео и Джульетту», «Тоску», «Трубадура», «Пиковую даму».

· «Театральные мастерские» — погружают в творческий процесс Юрия Гальперина и Алексея Голода. Эскизы, макеты и фотографии репетиций показывают путь идеи от наброска до материального воплощения .

· «Сцена» — знакомит с поэтикой кукольного театра через работы Елены Луценко и Александра Ечеина .

Фото: Правительство Воронежской области

Отдельная историческая секция документирует становление воронежского театра, включая впервые представленную театральную жизнь 1918–1920-х годов. Выставка «Создатели миров» будет работать до 30 августа.

Губернатор Александр Гусев пригласил всех жителей и гостей региона посетить экспозицию и прикоснуться к тайнам театрального закулисья.

Фото: Правительство Воронежской области

- Мы дорожим тем, что в нашей области сложилась сильная театральная школа. У нас работают специалисты, чей уникальный дар доставляет эстетическое удовольствие и помогает раскрыть тайны искусства. К нашим театральным художникам нередко приезжают даже коллеги из других регионов страны, чтобы перенять опыт и получить вдохновение. Спасибо всем, кто придумал и организовал такую выставку, - подытожил глава Воронежской области.