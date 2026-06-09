Беззаботное лето — безопасное лето: как воронежцам защитить детей на летних каникулах

Летом, пока дети мечтают о приключениях, у родителей, как правило, начинается «сезон повышенной бдительности» Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Наконец-то наступило долгожданное лето. Школьный рюкзак можно отложить в самый дальний угол, а будильник — отправить в глубокий нокаут. Но пока дети мечтают о приключениях, у родителей, как правило, начинается «сезон повышенной бдительности». Чтобы каникулы всем принесли только яркие впечатления, «Комсомолка» расспросила энергетиков из «Россети Центра», сотрудников «РЖД» и экспертов по связи из «МегаФона», как вести себя на железной дороге, рядом с линиями электропередачи (ЛЭП) и в интернете.

Фото: "Россети Центр" Фото: Предоставлено.

Энергообъекты — не место для игр

Сотрудники «Россети Центра»-«Воронежэнерго» предупреждают, что трансформаторные будки и любые другие энергообъекты — не место для прогулок и селфи:

— Детям нельзя подходить к трансформаторным подстанциям, открывать двери электроустановок, проникать за ограждения и трогать оборудование. Даже если объект кажется тихим и «мирным», он может находиться под высоким напряжением и быть смертельно опасным, — говорят эксперты.

Особую тревогу у энергетиков вызывают оборванные провода, лежащие на земле. К ним нельзя даже приближаться, не говоря уже о том, чтобы потрогать руками, какими-либо предметами или пытаться убрать с дороги!

— Вокруг такого провода может образоваться опасная зона растекания электрического тока радиусом 8–10 метров. В такой ситуации нужно остановиться и отойти так называемым «гусиным шагом» — не отрывая стопы от земли. Затем нужно сразу сообщить взрослым и позвонить по номеру 112, — настаивают специалисты.

Энергетики советуют родителям доходчиво объяснить детям, что нельзя лазать по опорам ЛЭП, играть рядом с ними, запускать поблизости воздушных змеев, радиоуправляемые игрушки или дроны. Любое приближение к конструкциям опасно — электричество может ударить, даже если вы не коснулись провода.

Отдельный «пунктик» — летняя рыбалка. Рыбачить под проводами или вблизи ЛЭП категорически нельзя. Мокрая леска и удилище — отличные проводники тока. Хотите вернуться домой с уловом, а не с травмой? Выбирайте для отдыха места подальше от энергообъектов.

Об опасности предупреждают специальные знаки. Если вы увидели желтый треугольник с молнией, таблички «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», то приближаться к объекту, очевидно, ни в коем случае нельзя – там существует реальная угроза. Если будете регулярно обсуждать с ребенком такие ситуации, это может однажды предотвратить беду.

Кстати, больше полезных материалов по теме детской электробезопасности есть на странице Маши Лампочкиной в ВК: vk.ru/masha_lampochkin

Удалите сомнительные игры и программы, скачанные не из официальных магазинов Фото: пресс-служба МегаФона..

Цифровая безопасность: готовим смартфон ребенка

Смартфон для ребенка — это не только способ связи с близкими, но и главный гаджет в жизни школьника. Чтобы поездка на дачу, в лагерь или к родственникам не закончилась плохо, эксперты «МегаФона» советуют заранее подготовить телефон.

Первым делом — «генеральная уборка». Проверьте, что установлено на смартфоне. Удалите сомнительные игры и программы, скачанные не из официальных магазинов. Будьте особенно бдительны с файлами APK на Android: под их видом часто скрываются вирусы, которые крадут фото, контакты и добираются до банковских СМС.

Второй шаг — настроить родительский контроль. На смартфоне можно ограничить установку новых приложений без разрешения взрослого, запретить покупки внутри игр, задать возрастной рейтинг контента и установить лимит экранного времени. Важно не ставить ограничения тайно. Лучше объяснить, что это не наказание и не слежка, а защита.

Третий пункт — установить антивирус и включить регулярную проверку устройства, чтобы вовремя заметить фишинговые ссылки, подозрительные файлы или приложения.

Заранее проверьте баланс, пакеты интернета и занесите в «быстрый набор» важные номера. Объясните ребенку, что в экстренном случае лучше позвонить, чем строчить сообщение. Кроме того, настройте вход в смартфон по паролю или PIN-коду (не только по биометрии), чтобы данные не утекли, если телефон попадет в чужие руки.

И обязательно проведите короткий инструктаж по онлайн-общению. Никаким незнакомцам нельзя отправлять номер телефона, адрес, геолокацию, фото документов или банковские карты родителей. Если кто-то просит «секретный код из СМС» или перейти по странной ссылке — нужно немедленно прекратить диалог и показать переписку взрослым.

На железной дороге опасно все: рельсы, поезда, стрелки и контактная сеть Фото: Пресс-служба РЖД России.

«За минуту невозможно остановить поезд, но можно прервать жизнь»

Железная дорога — зона особого риска. Чтобы ребята не забывали об осторожности, сотрудники ЮВЖД и транспортной прокуратуры проводят для школьников «уроки безопасности» — например, недавно такие прошли в лагере «Траектория». Участвовали более ста детей, а событие приурочили к началу летних каникул, чтобы в игровой форме еще раз рассказать ребятам о последствиях перехода путей в неположенном месте, опасности «зацепинга» и прочих нарушений.

Ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности ЮВЖД Елена Бубнова показала ребятам обучающие видеоролики ОАО «РЖД» о том, как вести себя вблизи железнодорожных путей, провела викторину, вручила памятки безопасности и отметила:

— На железной дороге опасно все: рельсы, поезда, стрелки и контактная сеть. Средний вес грузового состава — 4-7 тысяч тонн, а движется он около 90 км/ч. Даже при экстренном торможении, которое длится 3-5 минут, поезд летит по инерции еще 1–1,5 километра. Машинист физически не может остановить его мгновенно. И никогда не стойте в междупутье — встречные поезда создают мощный поток воздуха, который запросто сбивает с ног и «закручивает» под состав.

Кроме поездов есть невидимая опасность — электричество. В контактной сети под напряжением 27,5 тысяч вольт нельзя приближаться к проводам ближе чем на 2 метра. Лазать на крыши вагонов — смертельно опасно! Переходить пути под вагонами — табу: состав может тронуться в любой момент.

— Помните, что за минуту невозможно остановить поезд, но можно прервать жизнь. Берегите себя! — напоминают железнодорожники.