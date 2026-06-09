Заброшенные шедевры: Воронежская область ищет инвесторов для старинных усадеб

Город Богучар, ул. Дзержинского, 31

В Воронежской области впервые сформировали перечень объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Главная цель - запустить механизм привлечения частных инвестиций для реставрации исторических зданий.

Воронежское управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) обнародовало список памятников истории и архитектуры. Все они могут быть вовлечены в хозяйственный оборот: государство готово продать или сдать в долгосрочную аренду эти здания бизнесу и меценатам, готовым вложить средства в их возрождение.

Управа городская и общественный банк. Богучар

ЦИФРЫ НАСЛЕДИЯ

По данным управления, в Воронежской области насчитывается 3 тысячи объектов культурного наследия, включенных в единый реестр памятников России. Из них: более 1,5 тысяч — памятники истории и архитектуры; остальные — объекты археологического наследия (они пока не входят в инвестиционный перечень).

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

В ведомстве отмечают: интерес инвесторов к неиспользуемым историческим зданиям заметно вырос. Только за 2023–2025 годы в Воронеже из муниципальной собственности в частные руки перешли следующие объекты:

· «Дом Фирюпкина» (пер. Бауманский, 39;

· «Жилой дом № 7» (ул. Депутатская, 7);

· «Усадьба Бринкманов» (пер. Школьный, 6);

· «Дом врача Тобина» (ул. Карла Маркса, 40);

· «Дом, где жил И.Н. Базилевский» (ул. Первомайская, 10);

· «Дом купцов Клочковых» (ул. Никитинская, 50в).

Тренд на возрождение культурного наследия шагнул и за пределы областного центра. Яркий пример — «Дача Башкирцевых» в Семилуках. Ее взял в долгосрочную аренду известный меценат и инвестор Алексей Шкрапкин. Напомним, он же инициировал воссоздание усадеб «Скорняково-Архангельское» и «Репец» в соседнем Липецком регионе.

ПОЧЕМУ О НЕКОТОРЫХ УСАДЬБАХ МОЛЧАТ?

В регионе и за его пределами широко известны такие брендовые объекты, как «Дворец Ольденбургских» в Рамони, усадьба Веневитиновых в Новоживотинном, Лосевых-Шатиловых-Сталь-фон-Гольштейн в Репном, Тулиновых-Толстых в Чертовицах. Их регулярно посещают туристы, проводят фестивали.

Однако десятки других памятников остаются в тени из-за аварийного состояния и запустения. А ведь они могут стать такими же точками притяжения.

Например, усадьба Киселевых в селе Хреновое — жемчужина, которую никто не видит. Один из самых перспективных, но забытых объектов находится всего в нескольких километрах от Воронежа. Имение основал в конце XVIII века на берегу реки Усмань землевладелец Плясов. В 1901 году усадьбу приобрел Андрей Петрович Киселёв — знаменитый русский математик, автор школьных учебников по математике, по которым учились несколько поколений.В начале XX века здесь подолгу жила и работала его дочь Елена Киселёва — талантливая художница, выпускница Императорской Академии художеств, ученица самого Ильи Репина.

Удивительно, но усадьба Киселевых сохранилась практически в первозданном виде. В ансамбль входят: главный двухэтажный дом, два двухэтажных флигеля по бокам, верхний и нижний парки.

Здания, построенные в первой половине XIX века, представляют собой образцы архитектуры позднего классицизма.

Училище сельскохозяйственное. Рамонский район

СПИСОК ОЖИДАНИЯ: КТО ЕЩЕ ИЩЕТ ХОЗЯИНА

Кроме усадьбы Киселевых, своего рачительного владельца ждут:

· Усадьба Буцке в селе Подгорное (Россошанский район;

· Усадьба в селе Терновое (Семилукский район);

· Старые здания училищ в Нижнедевицком, Рамонском и Ольховатском районах;

· Заброшенные больницы в Новохоперском, Таловском и Хохольском районах;

· Дома знатных горожан в Богучаре и Острогожске;

· Дворянское собрание в Павловске.

При наличии согласованной научно-проектной документации эти здания могут обрести вторую жизнь в новом качестве. Например, стать: гостиницами и хостелами (в духе европейских бутик-отелей), музеями и выставочными залами, офисами креативных индустрий, жилыми домами (после адаптации под современные стандарты).

Главный принцип — не законсервировать руину, а дать объекту культурного наследия новую, полноценную жизнь.

Ознакомиться с полным перечнем объектов, которые ждут инвесторов, можно по ссылке.