«Новые люди» научили воронежских школьников готовить полезные лимонады и сэндвичи

Фото: Партия «Новые люди»

Площадкой для гастрономического практикума стала частная школа «Вектор», поддержавшая инициативу совместно с компанией-оператором питания «Стерх».

Главная цель мастер-класса - доказать, что здоровая еда из разрешенного школьного перечня продуктов может быть модной, эстетичной и по-настоящему вкусной для современных детей. Вместо привычных лекций организаторы предложили интерактивный формат, объединивший школьников и их родителей за кухонными столами.

Фото: Партия «Новые люди»

Участники создавали альтернативу популярному фастфуду. Секретами приготовления сочного и полезного «Покет-Сэндвича» (в основе которого - куриная грудка, свежие овощи, листья салата и легкий йогуртовый соус) поделилась шеф-повар Алена Шевцова. А за яркую витаминную часть отвечал шеф-бармен Дмитрий Щербинин, который научил родителей, школьников и учителей готовить классические домашние лимонады из мяты, лимона, апельсина и натурального фруктового пюре без лишнего сахара.

- Летние каникулы - период повышенной активности, когда организму ребенка нужно много витаминов и энергии. Мы предложили приготовить блюда, которые легко повторить дома. Это простой, но сбалансированный перекус из максимально полезных продуктов, - пояснила Людмила Сапронова, территориальный управляющий компании общественного питания «Стерх».

По словам директора школы «Вектор» Наталии Киреченковой, кулинарный эксперимент оказался настолько успешным, что подобные мастер-классы в учреждении решено сделать регулярными с нового учебного года.

Фото: Партия «Новые люди»

Как отметила руководитель Комитета по здоровью Воронежского отделения «Новых людей» Марина Киреева, проект «В школе вкусно» получил большой отклик у воронежских родителей:

- Изначально мы планировали проект как просветительский лекторий для родителей. Но запрос от воронежских семей оказался шире: буквально за два месяца проект перерос в формат совместных практических активностей для детей и родителей.

Актуальность модернизации подходов к организации детского питания подчеркнул депутат Воронежской городской Думы, Председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Суверин.

- Тема школьного меню сегодня волнует большинство родителей, и они хотят иметь реальные инструменты влияния на этот процесс. Школьное питание должно становиться современным. Нашим мастер-классом мы наглядно показали, что из строго разрешенных продуктов можно и нужно готовить блюда, которые визуально привлекательны для детей и при этом полезны. Такие совместные мероприятия закладывают у подрастающего поколения здоровые привычки, которые сохранятся на всю жизнь, - резюмировал депутат.