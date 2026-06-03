Участники подвели итоги реализации своей народной программы за последние пять лет и сформировали новые предложения Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«У парня пальцев нет после ранения, а он держит кисть и рисует ангела», – рассказывает руководитель медицинского отдела Россошанской епархии отец Николай, показывая на холсты в фойе Воронежского концертного зала (ВКЗ). В это время волонтеры из Поворинского района укладывают к горе посылок сшитые вручную антидроновые одеяла: «Все делаем сами, всей семьей». 29 мая на региональном отчетно-программном форуме «Единой России» под названием «Есть результат!» многодетные мамы, ученые и ветераны СВО собрались вместе, чтобы обсудить, как работают меры поддержки в области и чего людям не хватает в повседневной жизни. В работе форума принял участие секретарь регионального отделения партии, губернатор Александр Гусев. Участники подвели итоги реализации своей народной программы за последние пять лет и сформировали новые предложения, с которыми партия пойдет на выборы в 2026 году.

«Люди в тылу должны знать, чем сейчас воюют»

Первое, что видели участники и гости форума, заходя в фойе ВКЗ, – выставка военных трофеев. Рядом развернулся пункт сбора гуманитарной помощи, куда делегации из районов области бережно складывали коробки и свертки. Егор Енов, представитель «молодежки» Народного фронта Воронежской области, делится:

– Трофеи нам передают прямо с фронта. Тут есть FPV-дроны разных размеров и три беспилотника самолетного типа. На первых двух маркировки нет, поэтому производителя назвать не могу, а вот этот – украинский ASU-1 «Валькирия». Также среди экспонатов – чешский противогаз и гранатомет МК-19 производства Турции. Бойцы отдают их нам, когда мы привозим им гуманитарку. Ребята говорят: «Люди в тылу должны видеть и знать, чем сейчас воюют». Ведь некоторым кажется, что все это игрушки или что-то далекое, не происходящее рядом. А когда они видят эти вещи вживую, соприкасаются с ними, у них постепенно меняется мировоззрение.

Егор Енов Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Неделю назад волонтеры отвозили бойцам стройматериалы. И как раз на передовой произошла интересная история:

– По дороге назад мы остановились в лесу, прошли пару метров и нашли точно такую же «Валькирию», но разбитую – внутри вообще ничего не осталось из электрики. Мы решили ее не брать. И надо же такому случиться: через два дня ребята с Бахмутского направления привозят нам точно такой же беспилотник, но целый! Мы были поражены такому совпадению, – улыбается Егор.

Своими руками для победы

Тут же две женщины кладут очередные плотные свертки к общей горе посылок. Как оказалось, это волонтеры из Поворинского района – участницы группы «Пески 36»:

– Наша волонтерская группа организовалась еще в 2022 году и сейчас – одна из крупнейших в районе. Несколько сел объединились: Пески, Самодуровка, Поворино... Сначала мы собирали от людей то, что они приносили, а потом начали делать окопные свечи, противодроновые шторы. Руководит группой Алла Жукова. Сегодня привезли противодроновые одеяла. Кстати, они у нас тестировались на передовой, и на них есть сертификат качества!

Поворинские волонтеры Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вопросы всесторонней поддержки защитников Отечества и их семей обсуждали и на профильной площадке «Помощь СВО», организованной совместно с Народным фронтом под руководством Марины Булгаковой.

– За время СВО волонтерство стало важнейшей частью поддержки фронта и семей военных. Оно объединяет людей разных профессий и возрастов, поэтому развитие наставничества, обмен опытом и безопасность гуманитарной деятельности мы включили в народную программу партии, – рассказала Марина Булгакова.

Отец Николай Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Нужно было как-то отвлекать их от мыслей о войне»

Напротив выставки трофеев – три необычные картины. На холстах – солдаты, укрытые крыльями ангелов и покровом Богородицы. С обратной стороны – десятки подписей: имена, позывные, названия городов, даты. Это результат совместного проекта медицинского отдела епархии и воронежской художницы, который помогал раненым бойцам возвращаться к жизни.

Отец Николай, ответственный по госпиталям на территории ЛНР, объяснил:

– Мы искали любые способы реабилитации бойцов. Помимо духовной поддержки (многие впервые исповедовались, причащались, крестились) их нужно было отвлечь от мыслей о войне: они только с передовой, после ранений. Мы занялись спортом и творчеством. Проект с картинами был долгим. На архивном видео, вспоминаю, у парня нет пальцев, но он пытается удержать кисть и рисовать. Вместе с воронежской художницей Ксенией Дубининой они раскрывались и забывали об ужасе. К сожалению, многих из них уже нет в живых.

Ксения признается:

– Я переживала, смогу ли поддержать каждого. Но увидев, как меняются лица ребят во время рисования, почувствовала себя счастливой. Последним штрихом у нас всегда был российский триколор на шевроне солдата. В этот момент все радовались, фотографировались, отправляли снимки близким.

Каждое полотно создавалось в знаковую дату и объединяло около 50 человек: на Покров, 24 февраля и на День Победы.

Молодая студенческая семья Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдельное внимание – студенческим семьям

Самая оживленная площадка форума была посвящена демографии, соцполитике, здравоохранению и занятости. В Воронежской области сейчас, по словам депутатов, более 22 тысяч многодетных семей. Меры поддержки за пять лет выросли вдвое, статус многодетности закреплен на федеральном уровне: область добивалась этого более десяти лет. В регионе работают Семейные МФЦ, услуга «Социальная няня» (три часа бесплатного присмотра), пункты проката колясок, автокресел и манежей. При назначении регионального маткапитала на третьего ребенка (350 тысяч рублей) снят ценз по доходам – выплату получает каждая семья.

Нина Сорокина, многодетная мама (воспитывает пятерых детей, младшему – три года):

– Мои дети каждый год получают новогодние подарки, путевки в летние лагеря. Мы уже успели оценить услугу «Социальная няня» – нам очень понравилось. А недавно воспользовались пунктом проката предметов первой необходимости. Взяли в совместное пользование прогулочную коляску, коляску-трансформер, автолюльку и автокресло. Это помогло сэкономить семейный бюджет!

Анжела Краус Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Анжела Краус, многодетная мама, лауреат всероссийского конкурса «Семья года – 2025», продолжила:

– Когда 14 лет назад мы приехали в Воронеж, здесь не было такого количества льгот. Но уже тогда было потрясающее, человеческое отношение к людям. Как только мы встали на учет в соцзащиту, сотрудники сами начали нам звонить, куда-то приглашать, предлагать помощь. Сейчас я вижу беспрецедентную поддержку со стороны государства. Можно много говорить сухим казенным языком. Но человеку всегда нужен человек!

Особое внимание уделили студенческим семьям. В регионе ввели выплату в 100 тысяч рублей при ранней постановке на учет по беременности (получили уже более 300 студенток). Также действует региональная выплата на второго ребенка, если мама младше 28 лет. В вузах открываются комнаты матери и ребенка.

Молодая мама Анастасия Семляева, студентка медколледжа, делится:

– Мы с мужем получили выплату на дочку Василису и уже решили, что потратим деньги, конечно же, на подгузники, детские вещи и самое необходимое.

Участники площадки с улыбкой добавили, что Василиса скоро получит неофициальный статус «малыша с двумя дипломами», ведь оба ее родителя – успешные студенты.

«Маршрут заботы» для старшего поколения

Для пожилых воронежцев в области выстроена система долговременного ухода. Впервые в России на базе обычных интернатов открылись геронтопсихиатрические отделения для мягкой помощи людям с возрастными изменениями.

Совместно с Минздравом запущен проект «Социальная служба в медицинских организациях»: соцработники приходят прямо в больницы и берут на себя уход и оформление документов для одиноких пациентов, освобождая врачей от бумажной волокиты. А с 1 апреля стартовал проект «Маршрут заботы» – сопровождение пожилого человека от момента его выписки из стационара до дверей дома. К движению «Активное долголетие» за год присоединились уже 211 тысяч жителей региона.

Для пожилых воронежцев в области выстроена система долговременного ухода Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Технологии и кадры

Еще две ключевые площадки форума – «Искусственный интеллект – старт для молодежи» и «Технологическое лидерство» – объединили молодых ученых, разработчиков и представителей ведущих вузов региона (ВГУ, ВГТУ, ВГАУ, ВГМУ). Обсуждали внедрение ИИ и робототехники в реальный сектор экономики. Инициативы вузов оформлены в пакет документов для отправки в Москву.

В 14.00 началось пленарное заседание. Депутат Госдумы Александр Сидякин сделал упор на научно-техническое развитие:

– Технологии должны служить человеку: экономить время, защищать здоровье, делать труд безопаснее. В народной программе появится отдельный раздел с восемью направлениями, включая ИИ, медицину будущего и робототехнику.

Губернатор Александр Гусев Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подвел итоги:

– В регионе строились и ремонтировались социальные объекты, воплощались общественно значимые инициативы, благоустраивались территории. В нашем регионе за несколько лет благоустроено 280 общественных пространств. В среднем – по восемь в каждом муниципальном районе и городском округе. Одна из наших ключевых задач – выполнение социальных обязательств перед гражданами. Например, в прошлом году 380 тысяч жителей области получили различные пособия и льготы. То есть государство поддержало финансово в среднем каждого шестого воронежца. Должен отметить, что Народная программа и практически все партийные проекты очень эффективно работали на Воронежской земле. Благодаря им, а также энтузиазму наших федеральных и региональных соратников, добрых дел становилось значительно больше.