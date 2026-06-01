Новые метры ответственности: депутаты скорректировали правила благоустройства в Воронеже

фото: Воронежская городская Дума

Воронежская городская Дума приняла поправки в Правила благоустройства. Главная цель документа — навести порядок: кто и сколько метров должен убирать у многоквартирных домов (МКД) и магазинов на первых этажах. Споры о границах ответственности переведены в плоскость метров и бордюрных камней.

Новый подход вводит четкую систему привязки к стене здания и территория не выйдет за бортовой камень или кромку проезжей части.

КАК СЧИТАТЬ ЗОНУ УБОРКИ?

Если земельный участок под домом оформлен и стоит на кадастровом учете, то зона ответственности владельца составит 5 метров от внешней стены дома. Главное ограничение — эта территория не должна заходить за бортовой камень или линию кромки проезжей части.

Если участок не оформлен, то в этом случае зона уборки расширяется до 10 метров от стены дома, но при том же условии: как только территория доходит до проезжей части, ответственность прекращается.

Отдельное внимание в новых правилах уделено предпринимателям, чьи магазины, салоны красоты или офисы расположены на первых этажах жилых домов. Для них вводится фиксированный норматив: 10 метров от входа в помещение вдоль всего фасада здания, но не дальше кромки проезжей части.

Бизнес больше не сможет ссылаться на то, что «это общедомовая территория». За состояние этих десяти метров — от мусора до наледи — теперь будут спрашивать с арендатора или собственника нежилого помещения.

фото: Воронежская городская Дума

ЧТО ИМЕННО ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ?

Новые правила благоустройства фиксируют типовой набор обязанностей по содержанию закрепленных метров. В список вошли:

- Регулярная уборка снега и наледи (в зимний период);

- Подметание и мойка твёрдых покрытий (тротуаров, отмосток);

- Ликвидация несанкционированных навалов мусора и захламлений;

- Удаление случайного бытового мусора (окурки, фантики, листва).

Правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

фото: Воронежская городская Дума

Как прокомментировал нововведение председатель профильной комиссии горДумы по ЖКХ Александр Сысоев, главный смысл поправок — унификация требований. Внесение изменений устанавливает единые стандарты уборки прилегающих территорий для индивидуальных жилых домов, многоквартирных домов и предпринимателей. Это подразумевает одинаковую ответственность за содержание территории вне зависимости от типа собственности.