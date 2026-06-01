«Чтобы быть нужным другим, чтобы из смерти делать жизнь», — так дед Тит в рассказе «Цветок на земле» объяснял маленькому Афоне мудрую суть всего живого. Жизнь, по Платонову, рождается там, где для нее, казалось бы, нет никаких условий — на сухом песке, в глине, вопреки серости. Пока уставший Воронеж бежит по делам, искусство упрямо прорастает сквозь его пасмурные, дождливые дни. 30 и 31 мая в парке «Алые паруса» фестиваль уличных театров «Цветок на земле» открыл XV Платоновфест. За два дня представления посетили 27 тысяч жителей и гостей города. 16 коллективов и два соло-артиста из девяти городов России — от Балтики до Крыма, включая затерянную на карте деревню Петровку под Смоленском — привезли свои истории, маски, трюки и подарили зрителям море искреннего смеха и живого тепла. Как это было — читайте в репортаже «Комсомолки».

«О человеке, который рвется наружу»

С полудня субботы парк зашумел, задвигался, по его главной аллее хлынул карнавал. Задавали сумасшедший ритм бродячие труппы, музыканты «Пакава Циркус», великаны на ходулях из Самары, ростовский «Мышенариум» (6+) и московские «Богатыри» (6+) из театра «Микос». Севастопольский «Мягкий знак» показал озорное путешествие в мир русского языка «Музыка слов» (6+) и интерактивные «Острова Аверченко» (3+). Московский театр «Крейзи Хотел Компани» в спектакле «Отель» (12+) рассказал трагикомическую историю одного отеля с помощью цирковых трюков — артисты жонглировали тарелками, кружились в обруче, катались на моноколесе, эквилибрировали букетами. Роман Лютиков из Воронежа в спектакле «13 подвиг» (6+) поговорил со зрителем о современности с отсылками на мифы о Геракле. Гости только успевали вертеть головами. «Куда бежать? С чего начинать?!» За два дня труппы сыграли двадцать разных спектаклей. Театр успел обжить в парке каждую полянку, добравшись до песчаного пляжа.

Над водохранилищем у нас всегда можно встретить чаек, а тут дуэт из подмосковного Королева, Маша и Дима Орловы, посвятил им целую постановку. Так и называется: «Чайки над городом» (16+).

— Мы — театр «Волшебная шляпа» — в Воронеже впервые, и привезли новый спектакль — три истории о человеке в городе, рассказанные с помощью образов птиц. О человеке, который рвется наружу, к небу. Нам хотелось показать житейские моменты: человека в офисе, тему самопожертвования... И в то же время мы любим метафоричный, чуть-чуть странненький театр кукол, поэтому третья история с руками, чемоданами и фотографиями парня и девушки, которые олицетворяют мужское и женское начала, получилась авангардной, — говорит Маша.

Теснота вокруг импровизированных сцен стояла невероятная. Ради того, чтобы рассмотреть представления сквозь стены из спин и голов, воронежцы шли на штурм парковой архитектуры. Дети и взрослые карабкались на сосны, балансировали на спинках скамеек, забирались на урны, парапеты и любые мало-мальски устойчивые подмостки.

В сквере громко хохотали над балаганными шутками из «Козы и Косы» ВАУ театра, а на сцене «Кружка» под негромкую музыку без слов следили за хрупкой историей казанского клоуна Руслана Риманаса:

— Я всегда ориентировался на Славу Полунина, — признается Руслан. — Учился у него во Франции, работал в его знаменитом «Снежном шоу». Сам играю в клоунаде без слов, в пластике, потому что изначально занимался балетом, учился в хореографическом училище. Есть клоуны с пищиками, есть клоуны с изменчивым голосом — я это использую крайне редко. В спектакле, который я привез, случился синтез театра кукол и клоунады.

В интерактивных номерах Руслана куклы оживали так мягко, а зрители сами не замечали, как становились героями, действующими по законам добра и полунинского юмора с «грустинкой»:

— Публика в Воронеже очень отзывчивая, открытая, с горящими глазами — это очень привлекает, — говорит Риманас. — Кстати, прекрасно, что такой большой фестиваль искусств начинается с уличного. Так происходит знакомство с ним тех людей, которые не увлекаются театром. Они могут просто проходить мимо, заметить и заинтересоваться. Да и вообще, весь театр тысячи лет назад начался именно с улицы, и здорово, что Платоновфест тоже с нее начинается.

«Так привлекается новая аудитория»

В этом году за программу отвечала Элеонора Ривер — директор Воронежского уличного театра (ВАУ). До этого кураторством занимался Олег Скотников, бессменный руководитель питерского театра «Странствующие куклы господина Пэжо»:

— Воронежский фестиваль логично организовывать воронежцам. Несмотря на какие-то внутренние подготовительные нюансы и недочеты, все получилось хорошо. Всегда надо с чего-то начинать. Мы задали тренд этого нового разнопланового уличного формата, и мне кажется, это продолжается здорово. Фестиваль известный, масштабный. Сюда всегда привозят топовые коллективы и, самое главное, они разнообразные. И балаганы, и пластические спектакли, и клоунада, и куклы, и другие эксперименты — все есть.

Однако Олег помнит этот фестиваль еще с тех пор, когда он выходил в открытое пространство города, а перенос уличной программы в замкнутый парк, случившийся несколько лет назад, — шаг, который до сих пор вызывает у мастеров площадных представлений профессиональную дискуссию. С одной стороны, здесь уже наладилась идеальная коммуникация с площадкой: понятны знаки, логистика, есть прекрасные пленэрные зоны и ровное покрытие для шествий. Есть даже шальная мысль в будущем задействовать водную гладь. С другой стороны, парк выставляет свои условия:

— Это территория определенной публики, в основном семейной, — делится размышлениями Олег Скотников. — Конечно, так привлекается новая аудитория. Но мне немножко жаль, что мы не захватываем город. Там могли бы быть спектакли немного другого содержания, направленные на более взрослого зрителя. А здесь мы вынуждены концентрироваться на семейной теме чуть больше. Это не хуже, это данность. Мы помещаемся в определенный ландшафт и работаем с ним.

Воронежские артисты этот ландшафт приручили и превратили в живые декорации. Премьеру музыкально-литературного спектакля «Сказки Матушки Реки» (6+) ВАУ театр сыграл по под ивовыми веточками, с использованием камушков, ракушек, деревяшек... Режиссер Власта Маргиева создала небольшой оазис тишины и природной магии. Получилось соткать действие из историй одноименного сборника, который она написала в соавторстве с подругами — Дарьей Ждановой и Аленой Толстовой:

— Мне было интересно бросить себе вызов, привлечь новую аудиторию к сказкам, которые мы написали, — делится Власта. — Надеюсь, кому-то наш спектакль откликнется в сердце, ведь ради этого мы все и делали.

Вызовом же для семейной аудитории стал перформанс театра «Странствующие куклы господина Пэжо» — «Музеум» (12+). По словам Олега Скотникова, эта постановка в условиях парка оказалась своеобразной, ведь в экскурсию по этому импровизированному музею совсем маленьких детей взять было невозможно — слишком сложен заложенный в нее сарказм.

Вокруг их площадки творилось безумие: зрители штурмовали «странствующую кассу», пытаясь заполучить заветные билеты. Всем выдавали особые наушники с отверстиями для ушей, транслирующие мысль о том, как важно сегодня вслушиваться в мир самостоятельно, а не поглощать информационный шум. В ранге высокого искусства здесь оказались бутылка воды, клей «Момент истины» и упаковка с сахаром-рафинадом (которым зрители, кстати, с удовольствием угощались). 20 счастливчиков гуляют по «музею», в один момент на площадку врывается персонаж — художник-эксгибиционист Арсений Разувайло. Его финальный перформанс отсылает к знаменитой радикальной акции Петра Павленского. Уличный Арсений с невероятным пафосом прибивает огромным гвоздем к деревянной доске... можете выдохнуть — пачку сахара-рафинада.

«Фермерские байки»

Юрий Макеев — актер театра и кино, режиссер Петровского деревенского театра (ПДТ) — привез в Воронеж саму жизнь, непричесанную, пахнущую сеном, парным молоком и… чем там еще пахнет деревня? Свежеиспеченным хлебом, утренней росой и обыкновенным счастьем. Театр из крошечной смоленской Петровки выступал на Платоновском впервые.

— Мы привезли «Фермерские байки», расскажем про нашу жизнь в деревне, что-то у нас веселое, что-то узнаваемое, неузнаваемое, — улыбается Юрий. — Пока нам очень интересно, потому что в парке задорно, все на нас влияет! С утра было прохладно, сейчас солнышко выглянуло. Такие люди внимательные. Будет интересно познакомиться им с нами, а нам с ними, потому что они же станут героями нашего спектакля!

Спектакль ПДТ называют иммерсивным сторителлингом. Сам Юра любит слово «Балагуринг», от которого невозможно оторваться. Зачем телефон, если есть обычная деревянная скалка? Юра прикладывает ее к уху, и из нее раздается звонок из Воронежа — связь ловит куда лучше мобильника в современных условиях!

— Прям на полянку? Прям под соснами? Я согласен! — весело кричит Юра в скалку, как бы принимая приглашение на Платоновфест.

И завертелось. Вся поляна дружно училась вставать в 4:20 утра, «умывалась» студеной водицей, осваивала тонкое искусство дойки коров и коз, копала картошку и пекла хлеб. К труппе присоединился воронежский актер Роман Азаров — его пригласили помузицировать. Музыка рождалась из всего: в ход пошли балалайка, барабан, свистульки, погремушки из сушеного перца!

А звездой спектакля стал маленький воронежский мальчик Димон. Юра Макеев «выцепил» его из толпы еще до начала действия, заметив, что парень откровенно заскучал. А на спектаклях ПДТ заскучать — это невиданный грех.

Уже через пять минут притихший Димон вовсю репетировал официальное открытие спектакля, картинно взмахивая белым платочком. Дальше Димон примерил на себя роль сына в импровизированной деревенской семье. А когда пришло время репетировать финальные поклоны, мальчик настолько раскрепостился и зажигательно затанцевал перед сотней апплодирующих людей, что родители в толпе понимающе переглянулись: кажется, в Воронеже подрастает будущий артист.

«Согласна!»

31 мая около девяти часов вечера, прямо перед финальным показом «Богатырей» (6+) фестивальный гул внезапно оборвался:

— Согласна!

В центре замершего кольца зрителей руководитель и режиссер севастопольского «Мягкого знака» Валерий Александрин опустился на колено и сделал предложение своей девушке Вике.

Под оглушительные аплодисменты сотен случайных свидетелей и одобрительные улыбки готовых к выходу клоунов в парке родилась новая семья. Размахивая букетом, Вика заулыбалась воронежцам:

— Я замуж выхожу!

Напомним, в этом сезоне Платоновфест делает ставку на мультижанровость: от классических оперных концертов Аиды Гарифуллиной и выступлений скрипача Вадима Репина до этно-проектов. Центральными событиями станут гастроли Театра имени Евгения Вахтангова, масштабный опен-эйр с участием известной группы из Башкортостана и конголезцев.

