«Комфортные 20–25°C»: Метеоролог Александр Сушков предупредил воронежцев о погоде в июне

Синоптики обещают воронежцам комфортный июнь Фото: Из архива "КП".

Ведущий метеоролог Воронежской области Александр Сушков поделился подробным прогнозом на первую декаду и весь июнь в целом. Синоптики обещают постепенное потепление со вторника, 2 июня, однако по-настоящему жаркой летней погоды придется подождать.

ИЮНЬ БЕЗ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ЗНОЯ

Согласно предварительным расчетам, среднемесячная температура воздуха в июне составит около +18,9°C. Это на 0,2 градуса ниже климатической нормы (+19,1°C). Ждать 30-градусной жары пока не стоит: воздух будет прогреваться до вполне комфортных 20–25°C.

Что касается осадков, норма для июня — 61 мм. В этом месяце прогнозируется лишь 90% от нормы, то есть дождей выпадет чуть меньше обычного. Со временем ненастье прекратится.

ДОЖДЛИВЫЙ СТАРТ МЕСЯЦА

Первая неделя в Воронежской области начнется с непогоды. В понедельник, 1 июня, в регионе ожидается пасмурная и дождливая погода, местами — грозы. Днем местами возможен даже град. Температура по области: днем от +14 °C до +19 °C. В Воронеже днем - +16…+18.

Начиная со вторника, синоптики прогнозируют рост температуры. 2 июня по области будет пасмурно, местами небольшие дожди. Ночью +5…+10 °C, днем до +23 °C. В Воронеже ночью возможны дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью +5…+10 °C, днем до +21 °C.

В среду, 3 июня будет без осадков и начнет теплеть. По области ночью столбики термометров покажут до +11 °C, днем до +25 °C. В Воронеже днем до +22 °C.

В четверг, 4 июня, будет сухо и комфортно. Ночью +15 °C, днем до +23 °C.

В пятницу, 5 июня, днем воздух прогреется до +23 °C, ночью ожидаются приятные +16.

Таким образом, жителям Воронежской области стоит запастись зонтами в понедельник, а со среды можно смело планировать прогулки — осадки прекратятся, а воздух начнет радовать по-настоящему летним теплом.