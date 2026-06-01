Воронеж вновь стал столицей триатлона: как набережную захватили спортсмены со всей страны

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

Адмиралтейская площадь – место для Воронежа почти намоленное. Именно здесь когда-то начиналась история российского военно-морского флота. Спустя столетия это место снова стало точкой большого старта – только теперь спортивного.

В эти выходные Адмиралтейка впервые за 14 лет вновь приняла триатлон. IRONSTAR – один из крупнейших любительских стартов сезона – собрал в Воронеже около тысячи участников из разных регионов страны. Историческая локация превратилась в арену скорости, выносливости и настоящего спортивного характера.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

Город просыпается, триатлон начинается: когда вода закипает

Утро на Адмиралтейской набережной только вступает в свои права – но здесь уже кипит жизнь. Организаторы суетятся, спортсмены прибывают один за другим, и берег буквально взрывается энергией. Здесь творится настоящее волшебство: там, где еще недавно была голая брусчатка, теперь вырос целый спортивный городок! Раздевалки, зоны регистрации, пункты питания, красные ковровые дорожки на финише, украшенные флагами, – все готово к началу состязаний.

Возле стартового коридора уже собираются десятки спортсменов в черных гидрокостюмах. На фоне серого рассвета они напоминают тени перед большим сражением. «Готовность номер один! До начала – минута!» – раздается голос ведущего у линии старта.

В Воронеже провели масштабные соревнования по триатлону

Первыми поплывут мужчины. Кто-то яростно разминает плечи, вращая руками так, будто хочет разогнать утреннюю прохладу. Кто-то в последний раз щелкает креплениями чипа хронометража, будто отсчитывая последние секунды спокойствия. А кто-то нервно улыбается друзьям, и в этой улыбке читается то самое предвкушение: вот-вот прозвучит сигнал, и начнется борьба.

«Погода сегодня бодрит», – смеется один из участников, натягивая очки на лоб. Столбик термометра едва достиг +12°С, в ближайшее время атлетов согреет только борьба.

Прохладный воздух щекочет ноздри, заставляет дышать глубже, но спортсмены не жалуются – они знают, что через несколько секунд забудут о температуре.

«Сейчас или никогда», – мысленно повторяет каждый. Воздух густеет от напряжения. И вдруг – резкий звук стартового гудка. Всплеск!

Атлеты одновременно устремляются вперед, взбивая пену. Вода бурлит, как в кипящем котле, сотни рук ритмично разрезают гладь водохранилища, оставляя за собой веера брызг. Зеленые шапочки пловцов, словно маячки, мелькают на поверхности воды – издалека они выглядят как россыпь бисера по речной глади.

Плавательный этап – 1 км вдоль береговой линии. Уже с первых метров становится ясно: у каждого здесь своя стратегия. Одни берут бешеный темп – их мощные гребки поднимают целые волны. Другие плывут размеренно, экономя силы на дальнейшую дистанцию. Но направление у всех одно – только вперед, к финишу, метр за метром.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

Со стороны движения пловцов выглядят завораживающе: они синхронны, как огромная стая птиц в полете. Кажется, каждый гребок выверен до сантиметра, а каждое движение подчинено одной цели – выиграть драгоценные секунды.

«Давай, папа! Держи темп! Ты победишь!» – звонко кричит маленькая девочка, подпрыгивая так высоко, будто сама хочет нырнуть в воду. Ее глаза горят восторгом, щеки раскраснелись от волнения, а песок пружинит под ногами. Девочка бежит вдоль кромки воды, не сводя взгляда с плывущих атлетов, пока не останавливается у самого края берега. «Папа, быстрее!» – снова разносится над водой ее тонкий голос, перекрывая шум волн и гул болельщиков. Кажется, в этот момент именно детский крик слышен громче всех.

Вдоль дистанции спортсменов сопровождают волонтеры на байдарках – узкие лодки скользят параллельно пловцам. Волонтеры внимательно следят за каждым движением в воде: кому-то машут рукой, кого-то подбадривают большим пальцем, но за этой внешней легкостью – полная готовность в любую секунду прийти на помощь.

Тем временем у стартового коридора становится заметно громче. К линии старта подходят элита теперь уже женского триатлона – сильнейшие атлетки с внушительным соревновательным опытом в IRONSTAR.

На берегу мгновенно меняется атмосфера: вместо суеты – предельная концентрация. Спортсменки спокойно поправляют очки, проверяют застежки гидрокостюмов и коротко переглядываются друг с другом. Здесь почти нет лишних эмоций – каждая знает цену этим секундам перед стартом.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

«В женской элите сегодня очень высокая конкуренция, – слышится голос ведущего над набережной. – Борьба обещает быть жесткой с первых метров дистанции».

Болельщики придвигаются ближе к ограждениям, поднимают телефоны, кто-то выкрикивает имена фавориток. Спортсменки же смотрят только вперед – туда, где через несколько минут водная гладь снова взорвется сотнями брызг.

Свисток. И в тот же миг спокойствие сменяется хаосом движения: десятки рук одновременно вспенивают воду, первые метры заплыва превращаются в битву за позицию. Элита не прощает ошибок – здесь и сейчас решается, кто войдет в историю этого старта. Среди кандидаток Алина Карпачева, Екатерина Олейник и Олеся Самарина. Их имена постоянно звучат из динамиков.

Под аккомпанемент ритмичных всплесков и нарастающего гула болельщиков на сушу вылетают первые финишеры плавательного этапа. Мужчины тяжело дышат, на ходу срывают очки, стряхивают воду с лица и, не сбавляя темпа, несутся в транзитную зону – гонка только начинается.

«Давай, давай! Не теряй ни секунды», – кричат волонтеры, направляя спортсменов к стойкам с велосипедами. Здесь нет времени даже перевести дыхание. Транзитная зона напоминает огромный механизм, работающий на предельной скорости: щелкают застежки, скрипят крепления, слышится тяжелое дыхание и топот мокрых ног по асфальту.

Не проходит и 15 минут, как к берегу начинают стремительно приближаться женщины. Они выскакивают из воды почти друг за другом – сосредоточенные и быстрые. «Вот это девчонки дают!» – удивленно выкрикивает кто-то из зрителей у ограждения.

Там, где решают колеса: спортсмены уходят в велогонку

Первые велосипедисты вылетают на трассу – и шоссе просыпается одним резким вздохом. Еще секунду назад здесь гудело ожидание, а теперь дорога кипит скоростью: мелькают разноцветные шлемы, номера на спинах сливаются в пестрый поток, колеса с визгом режут асфальт на поворотах. Одни сразу делают мощные рывки, другие набирают скорость с осторожностью.

Триатлон стартовал по-настоящему: теперь впереди 40 километров шоссе, где каждый метр может решить судьбу медали. Велосипедисты вытягиваются вдоль трассы, словно разноцветная лента. Даже пасмурная погода не замедляет их темп.

У дороги плотной стеной стоят зрители: гремят пластмассовыми хлопушками и кричат имена участников до хрипоты. Между взрослыми снуют, словно пчелы, малыши на самокатах. Подражая гонщикам, они мчатся по пешеходной дорожке, пригибаются к рулю и с серьезным видом «атакуют» друг друга. «Давай! Обгоняй его!» – смеются родители. «А я первый! Я как триатлет!» – кричит мальчишка в голубом шлеме, пытаясь догнать проносящихся мимо велосипедистов.

Воронеж. Соревнования по триатлону

Даже на бешеной скорости между гонщиками сохраняется особая атмосфера. Два велосипедиста, разъезжаясь на встречных участках, на секунду сбавляют ход: «Что у тебя по времени?» – «Потом скажу! В следующем кругу!» – «Держись, хорошо идешь!». Велосипедные цепи звенят без остановки, один за другим участники исчезают на трассе.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

В это время элитные спортсменки молниеносно врываются в транзитную зону после плавательного этапа. Мокрые волосы, капли воды на плечах, быстрые отточенные движения – шлем, очки, номер, велосипед. Каждая секунда на вес золота. Одна из фавориток на ходу запрыгивает на велосипед и срывается с места так резко, будто плавательного этапа и не было вовсе.

Транзитная зона снова в движении, криках болельщиков и звоне велосипедных колес – гонка набирает обороты. Впереди у ее участников еще десятки километров борьбы – с соперниками, секундомером и собственными силами.

От свинцовых ног к золотому пьедесталу – и все это до обеда

Беговой этап длиной 10 км превращается в испытание на выносливость. После воды и велосипеда ноги будто наливаются свинцом, но трасса все равно гонит вперед. Кроссовки тяжело шлепают по покрытию, дыхание спортсменов становится хриплым и рваным.

Кто-то бежит, стиснув зубы и не поднимая глаз, кто-то отчаянно пытается удержать темп, бросая короткий взгляд на часы. Мышцы горят, но воля сильнее. Один бегун на ходу обливает голову водой, капли разлетаются по плечам, он тяжело вздыхает, но все равно продолжает рваться вперед. Элита гонки – не простое звание, на нее возлагаются огромные надежды публики.

Финишная прямая появляется неожиданно – за поворотом, в гуле голосов, под тяжелый бас музыки из динамиков и бесконечный шум аплодисментов. В этот момент у лидера гонки, Ильи Прасолова словно открывается второе дыхание. Он находит в себе силы рвануть с ускорением, будто соревнования только начались.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

Дальше все происходит быстро: вот она – манящая финишная арка; последний рывок, натянутая лента... Секунды тишины внутри себя, а затем – взрыв эмоций. Илья пересекает черту, резко останавливается и несколько мгновений просто стоит, пытаясь отдышаться. На финише уже никто ничего не скрывает: грудь ходит ходуном, на лице – измождение и счастье одновременно.

Волонтеры тут как тут: подают бутылки с водой, вешают на шею заслуженную медаль и заботливо укрывают серебристым одеялом. Накидка сверкает, словно королевская мантия. Сегодня он – победитель.

Илья финиширует с результатом 1 час, 45 минут и 33 секунды. Его соперник, элитный атлет Вадим Семенченко, приходит чуть позже – отставание составляет 6 минут и 11 секунд. Третьим финишную ленту обрывает Алексей Зиновьев. Он преодолевает дистанцию за 1 час 51 минуту 55 секунд.

Но главное сейчас – не цифры, а атмосфера вокруг финиша. Здесь никто не делит спортсменов на первых и последних. Зрители не расходятся ни на минуту и встречают аплодисментами каждого финишера. Пожилой мужчина в кепке медленно снимает очки и незаметно опускает голову, пытаясь скрыть эмоции: «Это же надо… Какая сила воли! Я в их возрасте так не мог», – тихо говорит он стоящему рядом внуку.

А в это время на финишной прямой уже появляется лидер женской элиты. Толпа снова оживает, болельщики вытягивают телефоны над головами: «Идет первая! Первая!». Это Алина Карпачева – несмотря на усталость, она сохраняет ровный, уверенный темп. Последние метры – спортсменка делает финальный шаг, и лента рвется под ее ладонью. Результат –2 часа 14 минут 18 секунд. Сегодня именно она поднимается на золотую ступень пьедестала. Следом на финише появляется Екатерина Олейник – 2 часа 21 минута 18 секунд. Закрывает тройку лучших Олеся Самарина. Чтобы добраться до финиша, ей потребовалось 2 часа 22 минуты 49 секунд.

Финишная зона продолжает гудеть: звенят медали, волонтеры разносят воду, ведущий объявляет новые результаты, а зрители все так же аплодируют каждому, кто сумел дойти до конца этой тяжелой, изматывающей и невероятно красивой гонки.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

500 метров, 22 километра и тысячи эмоций

Атмосфера на набережной снова накаляется – начинается этап 1/8! Обстановка здесь ничуть не спокойнее: у стартового створа толпятся спортсмены, ведущий почти перекрикивает музыку, а зрители плотнее прижимаются к ограждениям.

Атлетам мужских и женских групп предстоит преодолеть 500 метров вплавь, 22 км на велосипеде и 5 км бегом. Кажется, дистанция короче, чем у элиты, но темп здесь – почти безумный. Участники понимают: времени на раскачку нет, с первых минут придется выкладываться на максимум.

«До старта 30 секунд!» – разносится над водохранилищем. Спортсмены поправляют очки, встряхивают руками, кто-то смотрит на воду, кто-то прыгает на месте. И вот – сигнал. Толпа моментально срывается с берега в воду. Брызги летят во все стороны, над гладью поднимается шум гребков и коротких выкриков.

На набережной зрители бегут вдоль парапета, стараясь не потерять своих участников из виду. Дети машут руками, ведущий без остановки объявляет номера, а волонтеры уже готовятся к транзитной зоне, где через считанные минуты начнется новая суета.

Особое внимание приковано к Владимиру Шейкину, генеральному директору IRONSTAR и мастеру спорта по биатлону. Спустя 14 лет он вернул триатлон в Воронеж. Предыдущее большое состязание проходило здесь еще в 2014 году.

Для Владимира этот старт – гораздо больше, чем просто участие в гонке. Он вернулся туда, где когда-то в юношестве только начинал заниматься спортом. Когда после финиша вокруг него собираются журналисты и участники, он говорит уже не как организатор, а как человек, для которого этот день действительно много значит:

– На самом деле это была мечта – снова организовать триатлон здесь, на Адмиралтейской площади, где соревнования проводились с 2006 по 2014 год. Спасибо губернатору Воронежской области Александру Викторовичу Гусеву за развитие спортивной сферы региона. Воронеж, несмотря на те сложные условия, в которых проходит старт, дарит счастье участникам. Воронеж – это красота отреставрированной Адмиралтейской площади. Это водохранилище, в котором, оказывается, можно плавать! Мы взяли анализы воды – она соответствует нормам.

Позади продолжают финишировать спортсмены, звучит музыка, но Шейкин говорит спокойно:

– Сейчас люди живут в мире неопределенности, все считают деньги. Но уже доказано во всем мире: занятия спортом уменьшают количество больничных, которые берет сотрудник. Такие мероприятия дают региону и экономический эффект, и эффект здоровья, который напрямую отражается на работоспособности людей.

А затем собеседник улыбается и произносит фразу, которая в этот день звучит особенно точно:

– Наша миссия – вдохновить. Наш девиз – не победа, а вдохновение. Потому что, когда у человека есть вдохновение, он способен абсолютно на все.

Первенство в дистанции 1/8 выигрывает Борис Прошин. Он пересекает финишную черту с результатом 54 минуты 35 секунд. Следом за ним приходит Илья Слепов – 55 минут 12 секунд. Третью ступень пьедестала занимает Максим Ульянов – 55 минут 59 секунд.

Спустя некоторое время усталость постепенно уступает место совсем другим эмоциям. Атлеты выходят на финишную красную дорожку с широкими улыбками – словно голливудские звезды на премьере. Только вместо софитов – солнце над набережной: наконец-то выглянуло, чтобы порадовать новых победителей.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

Спортсмены выжимают над головой мокрые губки – вода потоками стекает по лицу, плечам и шее, смывая усталость. Вместе с каплями постепенно исчезают стартовые номера, написанные на руках черной краской

Илья Слепов после финиша говорит спокойно и с улыбкой – будто за плечами у него не почти час гонки на пределе возможностей, а обычная утренняя тренировка. Он вытирает лицо полотенцем, делает глоток воды и сразу начинает говорить о Воронеже.

– Несмотря на то что это южный город, сегодня он оказался холодным, прямо как северная столица, – смеется спортсмен. – Я вообще очень много бывал в Воронеже. Наверное, уже раз двадцатый. Очень рад, что триатлон стал частью этого города. Мне кажется, у Воронежа огромный потенциал для такого спорта. Здесь тепло, зелено, красиво, люди гостеприимные. В общем, все классно.

Вокруг стоит шум финишной зоны: волонтеры разносят воду, ведущий объявляет результаты. Но Слепов говорит легко и без пафоса – скорее как человек, который действительно получает удовольствие от атмосферы старта. На вопрос о спортивных ритуалах перед гонкой он улыбается еще шире:

– Да никаких секретов нет. Главное – хорошо поспать перед стартом, выпить кофе и пообщаться с супругой – она мой мотиватор. Вот, наверное, и все. Она, кстати, сейчас тоже здесь бежит. Ту же дистанцию – одну восьмую. Так что теперь буду ждать ее на финише. Это вообще здорово, когда вся семья занимается спортом. У нас четверо детей – и все тоже уже участвуют. Они бегали детские старты, разные забеги.

Илья начинает перечислять возраста детей, будто немного удивляясь этому сам:

– Десять, восемь, шесть и три года. Причем они участвовали в забегах в разных частях планеты. Мой старший побывал почти на всех континентах, кроме Антарктиды.

Рядом снова раздаются аплодисменты – очередной участник пересекает финишную черту. Он идет по дорожке с маленькой дочерью на руках. Девочка крепко обнимает отца за шею и восторженно смотрит по сторонам, пока зрители улыбаются и достают телефоны. «Для спортсменов своя ноша не тяжела!» – шутит ведущий. Атлет смеется, поправляет медаль на груди и идет дальше по красной дорожке, прижимая дочь к себе так бережно, будто именно ради этого момента он и преодолевал всю дистанцию.

Следом за мужчинами на финишную прямую одна за другой вырываются участницы женского триатлона. Первой финиширует Виктория Карахина – 1 час 4 минуты 33 секунды. Она уверенно пересекает черту, поднимает руки вверх и только после остановки позволяет себе широко улыбнуться. Серебро забирает Мария Бубнова – дистанцию спортсменка преодолевает за 1 час 8 минут 52 секунды. А бронзовую медаль на шею надевает Маргарита Компанией, которая проходит триатлон за 1 час 10 минут 35 секунд. Она пересекает финиш с улыбкой и уже через секунду ныряет в объятия близких.

Фото: Полина ДЕГТЯРЕВА.

Когда наконец перестали смотреть на секундомер

У гонщиков есть своя пословица: завтрак съешь сам, обед отдай другу, а на ужин – вечеринка финишеров. И после целого дня борьбы, скорости, мокрого асфальта и финишных рывков становится понятно: этот вечер действительно заслужен каждым участником.

К 19.00 Адмиралтейская площадь снова наполняется людьми, но теперь вместо стартового волнения здесь царит совсем другое настроение. Спортсмены уже без шлемов и стартовых очков гуляют по набережной с медалями на шее, фотографируются с семьями и наконец позволяют себе расслабиться. Кто-то сидит прямо на бордюре с бургером и горячим чаем, кто-то обсуждает гонку, эмоционально размахивая руками: «Я думал, последний километр не добегу!»

Со сцены звучат песни, знакомые каждому воронежцу с первых аккордов. Хиты исполнителя, давно ставшие настоящим культурным кодом города, подхватывает толпа. Финишеры смеются, обнимаются, сравнивают медали и делятся впечатлениями так, будто знакомы много лет. Усталость все еще чувствуется в походке, но лица у всех совсем другие – спокойные и счастливые.

На площади все смешивается в один большой живой кадр: музыка, вечерний свет, блеск медалей, детский смех, разговоры о гонке и ощущение большого спортивного праздника, который наконец вернулся в город. Праздника силы, характера и любви к своей малой Родине. День, когда Воронеж снова доказал: спорт способен объединять людей, вдохновлять их и менять жизнь к лучшему.