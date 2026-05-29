«Новые люди» оценили обед в воронежской школе

Фото: партия «Новые люди»

В этот раз члены Комитета по здоровью, блогеры родители и ученики встретились на дегустации в частной школе «Вектор», чтобы лично проверить, чем кормят современных школьников, и обсудить новые подходы к детскому меню.

Главный принцип школы и компании-оператора питания — прислушиваться к мнению самих детей. Как рассказала директор школы «Вектор» Наталия Киреченкова, каждый триместр ученики голосуют за два блюда, которые им не понравились, после чего вносят изменения в школьное меню.

Ярким примером такого подхода стали обычные куриные ножки. После изменения технологии приготовления он превратился в главный хит столовой. Члены Комитета по здоровью продегустировали новое блюдо «куриные ножки в панированных сухарях» в составе полноценного обеда вместе с рассольником, картофельным пюре и овощным салатом.

По сути, это все то же полезное мясо курицы, но приготовлено оно по технологии пароконвектомата. Блюдо выглядит аппетитно, оно сочное и очень нравится школьникам», — пояснила Людмила Сапронова, территориальный управляющий компании общественного питания «Стерх».

По итогам дегустации воронежские родители и нутрициологи проекта поставили школьному обеду твердую «пятерку», отметив его домашний вкус и высокую энергетическую ценность.

Руководитель Комитета по здоровью Воронежского регионального отделения партии «Новые люди» Марина Киреева подчеркнула, что проект «В школе вкусно» — это часть масштабной федеральной программы «Поколение новых»:

- Мы хотим, чтобы каждый родитель мог влиять на качество питания своего ребенка. Для этого мы запустили сайт «Новыйзавтрак.рф», где можно оставить обращение или проголосовать за вариант школьного завтрака. Цель проекта — не просто улучшить еду в столовых, но и научить семьи принципам здорового питания, проводя мастер-классы и встречи для родителей в Воронежской области.

Ранее партия «Новые люди» предложила закрепить в федеральном законе «Об образовании» право родительских комитетов участвовать в выборе поставщика школьного питания и участвовать в формировании примерного меню.