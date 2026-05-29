До миллиона рублей за рождение ребенка и новый инвестпроект: Воронежский губернатор и «АГРОЭКО» подписали два соглашения

Фото: Правительство Воронежской области

Губернатор Александр Гусев и председатель Совета директоров ГК «АГРОЭКО» Владимир Маслов подписали два стратегических соглашения, касающихся социального развития региона и инвестиционной деятельности компании. В рабочей встрече также приняли участие первый заместитель председателя Правительства Данил Кустов, вице-премьер Алексей Сапронов и министр труда и занятости населения Майя Мандрыкина.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Первое соглашение закрепляет взаимодействие сторон в сфере внедрения корпоративного демографического стандарта. Документ предполагает запуск в регионе новых практик поддержки семей с детьми и улучшение качества жизни сотрудников предприятий.

С 2026 года работники ГК «АГРОЭКО» смогут получать существенные корпоративные выплаты при рождении детей. Размер поддержки зависит от очередности появления ребенка и возраста матери:

500 тыс. рублей — при рождении первого ребёнка (если матери не старше 25 лет);

750 тыс. рублей — при рождении второго (возраст матери до 30 лет);

1 млн рублей — при рождении третьего и последующих детей (без возрастных ограничений).

Право на выплату получат сотрудники со стажем работы в компании от двух лет, чей ребенок родился после 1 января 2026 года и зарегистрирован в Воронежской области. Деньги перечислят одному из родителей после того, как малышу исполнится год, при условии продолжения работы в холдинге.

Кроме того, программа включает: гибкие графики работы для родителей маленьких детей, возможность дистанционной занятости для отдельных специалистов, адресную поддержку многодетных семей, компенсацию части расходов на детские сады и организацию корпоративного оздоровительного отдыха.

ИНВЕСТПРОЕКТ НА 7,6 МЛРД РУБЛЕЙ

Второе соглашение касается дальнейшего развития мясоперерабатывающего производства в Воронежской области. Речь идет о реконструкции и техническом перевооружении мясохладобойни в Павловском районе, включая строительство цеха термической переработки продукции. Объем инвестиций в проект составит 7,62 млрд рублей. Реализация документа позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и продолжить развитие сельских территорий.

Александр Гусев поблагодарил руководство компании за активную позицию:

- Хочу вас поблагодарить, вашу команду, за инициационную активность, которую вы проявляете. Для нас вы крупный инвестиционный, экономический партнер в сельском хозяйстве. Можете на нас рассчитывать. Важно, что в местах присутствия компании население оценивает вашу работу и достойные условия труда. Работа на ваших предприятиях, оплата труда, поддержка местных инициатив — для нас это тоже очень важно. Сейчас вам огромное спасибо.

Владимир Маслов в ответ поблагодарил Правительство области за поддержку инвестпроектов и отметил:

- Мы строим социально ответственный бизнес с фокусом на людей, которые живут рядом с нами. Недавно мы утвердили миссию компании: «Меняем к лучшему качество жизни людей рядом с нами». В этой формуле — и развитие, и эффективность, и человекоцентричность, и ответственность перед территориями присутствия.

КОНТЕКСТ

Сегодня ГК «АГРОЭКО» входит в число крупнейших производителей свинины в России. В Воронежской области компания объединяет более 50 производственных площадок, а численность сотрудников превышает 10 тысяч человек. За годы работы инвестиции холдинга в экономику региона достигли порядка 93 млрд рублей. Подписанные соглашения, как подчеркнули стороны, станут основой для дальнейшего укрепления партнерства между Правительством области и бизнесом.