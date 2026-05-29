Депутаты Воронежских городской и областной Дум передали Центру обучения инвалидов рабочим профессиям три сварочных аппарата

В Советском районе Воронежа недавно открылся первый в России Центр обучения людей с инвалидностью рабочим профессиям «Цех №1». Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и участники специальной военной операции, могут бесплатно овладеть востребованной профессией и получить трудоустройство. Центр проводит обучение по таким направлениям, как сварка цветных и черных металлов, лазерная резка и лазерная сварка, плазменная резка, покраска, шлифовка, полировка, гравировка, чистка.

- У нас уже составлены учебные программы, - рассказал председатель районного отделения «Всероссийского общества инвалидов» и руководитель «Цеха №1» Александр Попов. - Сейчас мы находимся на стадии получения образовательной лицензии, после чего приступим к обучению с выдачей диплома государственного образца. Рассчитываем, что это произойдет уже в июле.

Одновременно в Центре могут обучаться 10-12 человек. Такая камерность не случайна, говорит Попов. Это позволит проводить обучение практически в индивидуальном режиме, чтобы наставники могли уделить курсантам максимальное количество внимания, найти индивидуальный подход, помочь им выбрать подходящее направление, исходя из индивидуальных особенностей, и адаптировать их к трудовой деятельности. Практическое обучение в Центре занимает два-три месяца. А теорию курсанты могут осваивать неограниченное время.

- Мы стараемся, чтобы человек не только получил здесь какие-то профессиональные навыки, но и сразу мог бы себя испытать в деле, - говорит Попов. – Люди к нам приезжают в разном физическом и эмоциональном состоянии. Мы помогаем им найти себе дело по душе, в нашем центре человек может попробовать разные специальности и выбрать ту, что подходит именно ему.

Для приезжих рядом с Цехом есть современная гостиница, рассчитанная на 10 человек. Проживание в ней так же бесплатное. Комнаты оборудованы современной мебелью и адаптированы под нужды инвалидов. Есть санузел, кухня, мебельный гарнитур для нее изготовили здесь же, в Центре обучения.

Желающих получить специальность в Центре уже сейчас около 60 человек со всей России. Ведь воронежский опыт в обучении инвалидов рабочим специальностям уникален.

- Есть задумка ввести еще одно направление - обучение для желающих открыть собственный бизнес. Им дополнительно будем преподавать охрану труда, ведение бухгалтерии и другие необходимые дисциплины, - поделился Александр Попов.

Добавим, что в Центре не только проводят обучение, но и развивают безбарьерную среду для инвалидов – занимаются изготовлением пандусов для социальных учреждений, храмов и других заведений.

28 мая Центр получил в подарок от депутатов Воронежских городской и областной Дум три сварочных аппарата. С их помощью завершилась комплектация сварочных учебных постов. Оборудование передали заместитель председателя Воронежской городской Думы Андрей Соболев, депутат гордумы Андрей Бойко и депутат облдумы Сергей Талдыкин.

- Наш первый визит в Центр обучения людей с инвалидностью рабочим профессиям «Цех №1» состоялся около двух месяцев назад, - рассказал Андрей Соболев, заместитель председателя Воронежской городской Думы. – Мы занимались вопросами обустройства общежития для обучающихся. Тогда нас попросили помочь оборудовать посты для обучения сварке нержавеющих, черных и цветных металлов. Мы взялись выполнить эту задачу. На сегодня мы полностью выполнили работы по обеспечению цеха необходимой вентиляцией и обучающим оборудованием - поставили три сварочных аппарата.

Воронежский проект уникален для России, это единственный обучающий центр, получивший высокую оценку. Наш опыт планируется растиражировать в других субъектах России. Мы намерены и в дальнейшем поддерживать Центр, у нас есть и практический интерес, поскольку люди рабочих специальностей – это дефицитные профессии, мы готовы трудоустроить выпускников наших предприятиях, заверил Андрей Иванович.