. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ВЕНЕВИЯ АРТ

30 мая в музее-усадьбе Веневитинова в Новоживотинном пройдет фестиваль искусств и усадебных традиций «ВеневияАрт-2026». Страну «Веневию» придумали в XIX веке дети дворянского рода Веневитиновых. По легенде, ее жители занимаются науками, музыкой и творчеством. Тема сезона связана с 200-летием собирателя фольклора Александра Афанасьева и 150-летием Союза театральных деятелей.

В этом году на фестивале для гостей подготовили 15 тематических зон на двух больших локациях (в усадебном доме и в живописном парке) и 36 активностей. В программе спектакли под открытым небом, концерты, лекции, выставки, пленэры, старинные усадебные игры и кинопоказы. Свои площадки представят, в том числе, музеи из Тульской и Липецкой областей (Поленово, Богородицкий дворец и усадьба Семенова-Тян-Шанского).

Начало в 12.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В ЗООПАРКЕ

День защиты детей (который традиционно отмечается в первый день лета), в зоопарке отметят 30 мая. В 12.00 на городской площадке зоопарка (ул. Полины Осипенко, 6а) и в 14.00 на лесной территории «Червленый Яр» (ул. Смородиновая 2д) пройдут концерты с участием воспитанников центра творчества «Радуга» и воспитанников клуба «Масловский».

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ

Два дня в Воронеже будет проходить фестиваль уличных театров. В субботу и воскресенье, 30 и 31 мая, в парке «Алые паруса» перед горожанами выступят более 10 трупп - из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Королева, Нижнего Новгорода, Казани и Воронежа.

Откроется фестиваль шествием уличных театров. Потом в течение двух дней запланировано более 30 представлений под открытым небом. Начало в 12.00, вход свободный, 0+

Афиша фестиваля уличных театров

ДЮЙМОВОЧКА

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, ребятня сможет посмотреть уличный спектакль. Театр кукол бесплатно покажет воронежцам постановку «Дюймовочка» (6+). На площади перед театром оживет история о маленькой девочке, появившейся из цветка и оказавшейся в большом мире, полном встреч, испытаний и открытий. Сказочный мир Андерсена в этой постановке соединяется с современными образами, по-новому раскрывая знакомый сюжет.

Начало в 18.00, вход свободный.

фото Воронежского театра кукол

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ВО ДВОРЦЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

В преддверии Дня защиты детей, 31 мая, дворцовый комплекс подготовил тематическую программу.

В 11.00 начнется концерт «Праздник детства» (0+), выступит детский коллектив «ДоМиСолька». Мероприятие бесплатное, необходимо взять билет в кассе.

В 13.00 стартует бесплатный мультика анимационной студии «Воронеж» - «Дарующая счастье» (4+), после которого пройдет творческая встреча со сценаристом Александрой Леоновой, которая расскажет про работу над мультфильмом, а также о сказках бабушки Куприянихи.

В 14.30 - мастер-класс «Ретро-открытка» по мотивам мультфильма «Дарующая счастье» (6+). Мероприятие бесплатное.

В 15.00 начнется программа «Тайна Ольденбургской коровы» (6+). Мероприятие бесплатное, необходимо взять билет в кассе музея.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ФЕСТИВАЛЬ «НА ТРОИЦУ»

31 мая в Новой Усмани пройдет XXVII фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу». В парке «Березки» с 11.00 откроются сельские подворья, выставки народных мастеров и умельцев и пройдет театрализованный обряд спуска на воду троицкого венка. А потом начнется концерт на открытой сцене с участием этнографических и фольклорных коллективов и большой Троицкий хоровод на берегу реки Усманка. Вход свободный. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ФЕСТИВАЛЬ ТРИАТЛОНА

30 и 31 числа в Воронеже впервые состоится фестиваль спорта Ironstar (0+). Программа объединит триатлонные старты, забеги для всей семьи и юниорский акватлон. Стартовый городок и экспо-зона развернутся на Адмиралтейке у музея-корабля «Гото Предестинация».

- Маршруты соревнований пройдут по центральным локациям города: плавательный этап - в акватории реки Воронеж, велогонка - по набережной Массалитинова, а беговой этап - по Петровской набережной до Чернавского моста, - сообщили организаторы.

30 мая состоятся забеги Ironlady (для женщин) и Manstar (для мужчин) на дистанции 5 км и старты для детей и юниоров Starkids - участники в возрасте от 0 до 12 лет выйдут на дистанции 500 м и 900 м. А молодые атлеты 13-15 лет примут участие в акватлоне Juniorstar - последовательно 200 м плавания и 1 км бега.

31 мая состоятся основные триатлонные гонки. Участники Ironstar преодолеют 0,5 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега, атлеты Ironstar ¼ - 1 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Самым продолжительным стартом фестиваля станет Ironstar супермикс: участники последовательно пройдут две дистанции: Ironstar ¼, а после перерыва - Ironstar . В сумме им предстоит преодолеть 1,5 км плавания, 60 км велогонки и 15 км бега. Итоговый результат будет определяться по суммарному времени прохождения двух этапов.