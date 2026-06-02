Воронежские депутаты поздравили воспитанников центра «Парус надежды» с Днем защиты детей

фото: Воронежская городская Дума

В Воронеже прошло трогательное праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, в реабилитационном центре «Парус надежды». Это учреждение известно в нашей области. Здесь реализуются уникальные программы с комплексным подходом к реабилитации и социализации детей с особенностями развития. В гостях у воспитанников, их родителей и педагогов побывали депутаты городской Думы: руководитель фракции «Единая Россия» Юлия Попова и ее заместитель Алексей Чистяков.

Главными звездами мероприятия стали сами ребята. Перед собравшимися выступили юные артисты кукольного логопедического театра «В гостях у сказки». Ребятишки показали инсценировку русской народной сказки «Теремок», вложив в выступление свое умение и результаты занятий по развитию речи. Далее концертную программу продолжил детский ансамбль шумовых инструментов «Солнышко», который задорно исполнил две польки, зарядив зал позитивной энергией.

Парламентарии поздравили детишек с праздником, пожелав им здоровья, новых успехов и мирного неба над головой.

- Дети – наше все, это самое главное в жизни. Наша общая задача всех взрослых – создать условия для того, чтобы дети росли в гармонии, чувствовали себя защищенными и счастливыми, — подчеркнула Юлия Попова, обращаясь к участникам торжества.

Отдельно депутат отметила уникальную атмосферу центра. По ее словам, в «Парусе надежды» благодаря самоотверженному труду педагогов, врачей и воспитателей всегда царит атмосфера тепла, уюта, творчества и заботы о каждом ребенке.

В завершение встречи депутаты преподнесли юным воронежцам подарки — наборы для творчества.